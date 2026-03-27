David Rivas, compositor toresano y premio Barandales: "Zamora está resistiendo a las modas y está cuidando lo suyo"

El músico toresano David Rivas recibirá el Domingo de Ramos en el Teatro Ramos Carrión la máxima distinción que otorga la Junta pro Semana Santa de Zamora, el Barandales de Honor.

Las cofradías y hermandades acordaron dárselo por su respaldo incondicional y su colaboración «para todo y para todos».

¿Cómo empieza su relación con la Semana Santa de Zamora?

La Banda de Música de Toro La Lira siempre ha participado en la Semana Santa de Zamora. Yo tocaba en ella el saxofón porque empecé los estudios musicales con el maestro Jesús de la Sota, que era su director. Recuerdo que yo lo que quería era salir con la banda y mi primera Semana Santa fue con los platillos, pues todavía estaba aprendiendo con el saxofón. Ya por aquel entonces tenía claro que la música era mi pasión y una de mis ilusiones era que, alguna vez, mi música pudiera sonar en las procesiones de Zamora y con trabajo, paciencia, buen hacer y la confianza de las cofradías este año recojo el Barandales, que es la guinda ...¡ni en mis mejores sueños lo esperaba! Para mí era un logro que mi música sonara en sus procesiones. Estoy muy emocionado y agradecido.

David Rivas ante el monumento al Merlú. / Alba Prieto / LZA

Usted es toresano, pero muy vinculado con Zamora por lo que es un poco profeta en su tierra.

Yo en Zamora he estudiado en el conservatorio, he trabajado cinco años en el IES La Vaguada... al final eres de la provincia, pero siempre muy vinculado. Creo que un reconocimiento siempre tiene que servir de motivación, de punto de partida y tienes que tener los pies en el suelo y que te sirva de aliciente para seguir aprendiendo y trabajando. Cuando el premio te lo dan en casa la alegría y el honor es doble, porque, al fin y al cabo, los convecinos son los que ahora tienen una responsabilidad en la Junta pro Semana Santa y lo valoro mucho más.

Este premio, en última instancia, ¿supone un reconocimiento a la importancia de la música tiene en la Semana Santa de Zamora?

Creo que sí. Zamora está cuidando muy mucho, no solo su Semana Santa en general, su estéticamente, las imágenes... Viajas y no te haces una idea la cantidad de lugares que solo estéticamente no encajan nada con Andalucía y están importando todo de allí y ... salen perdiendo.

El músico y compositor con el Bombardino de las Capas. / Archivo

La Pasión capitalina combina música vocal, de maestros como Manzano, con muchas creaciones de compositores más jóvenes como usted.

Además la gran mayoría están hechas para una imagen concreta, pues los cargadores o la cofradía se ponen en contacto con un autor. Con todos mis respetos, no es lo mismo escribir para La Soledad de Zamora que para La Esperanza de Triana, que las dos maravillosas, pero cada cosa en su sitio. En música vocal son impresionantes las aportaciones de Enrique Satué o Miguel Manzano y las últimas incorporaciones de otra gente más joven, son espectaculares. Y luego tenemos marchas que no hay que perder, que tienen esas características más fúnebres nuestras, como "Mater mea", "Getsemani" o "Mektub". Están las que se tocan menos por desgracia, pero están pensadas para Zamora, más decimonónicas, que ha recuperado la Banda de Música Maestro Nacor Blanco. Y están las aportaciones nuevas donde tengo la suerte de haber escrito mucho y ser el autor hasta la fecha con más música en la historia de la Semana Santa porque tienes el honor de que confían en ti y lo que haces, gusta. Junto conmigo hay autores contemporáneos como Pedro Hernández y Jaime Gutiérrez que ya llevan más años, pero Víctor Argüello o Miguel Mateos están haciendo contribuciones a la Semana Santa que cuidan mucho y no hay que perderlo, porque es la única manera de que nuestra Semana Santa siga siendo única.

Tengo el honor y la suerte de ser el compositor, hasta la fecha, con más música en la historia de la Semana Santa de Zamora porque confían en mí y mi trabajo gusta

Casi ha escrito para todas las cofradías...

El Sábado de Pasión el cuarteto de la Hermandad de Jesús Luz y Vida estrenará "Lux Perpetua", en La Borriquita suena "Rey de reyes", con Tercera Caída por primera vez sonará en la calle, aunque se estrenó en el triduo, con la banda de Zamora y el coro "Amargura esperanzada", con letra de Agustín Montalvo y música mía para cerrar el desfile. Para el Vía Crucis escribí una música para acompañar el rezo del viacrucis el Martes Santo, pero a veces suena y otras, no. En agradecimiento cuando me dieron el bombardino de Las capas, tengo un salmo para bombardino que se titula "Agustín Lorenzo", en homenaje al primer bombardino. El Jueves Santo tengo "Flagelación" y "Ecce homo" y el Viernes Santo para Jesús Nazareno tengo "La amargura de las tres Marías y San Juan", "En tus manos Soledad", "Redemptionis", que fue por la puesta a hombros el pasado año de Redención y como novedad por el 375 aniversario se estrenará la marcha "Congregatio" . Además, para el Santo Entierro, una dedicada a La Conducción del sepulcro. El Domingo de Resurrección, aunque no está diseñado para ello, La alborada que forma parte de la obra "Suite sayaguesa", que interpreta Luis Antonio Pedraza y la Banda de Música de Zamora.

El músico dirigiendo. / cEDIDA

Esa pieza y "Perdónalos" forman parte de la banda sonora de todo semanasantero.

Totalmente. La Alborada parece que lleva tocándose toda la vida y solo son diez años y "Perdónalos" es una marcha que, por lo que sea, al cargador le gusta, al público, le gusta y ya es de todos. Y se toca muchísimo todos los días. La tocan en Panamá, en Grecia, en Portugal, en Italia, en Perú, en Colombia y en España es mi marcha más tocada. Esa marcha tiene algo que conecta.

¿Cuál es el secreto para que una pieza funcione?

No existen fórmulas. Tienes tus herramientas técnicas, pero tiene que haber una parte de creatividad, que tú de cero inventes algo. Eso hay que sustentarlo en un papel y, sobre todo, cuando una banda lo interpreta que tenga sentido y que eso funcione. Además, hago un trabajo previo al musical de análisis de la imagen, la cofradía, dónde desfila, las calles por las que pasa, el carácter... pueden parecer tonterías, pero no lo son. Y los géneros tienen unas estructuras que si tú respetas, tienes más opciones de que pueda funcionar. Me gusta cocinar las cosas a fuego lento y dedicarle tiempo a la previa y al durante.

"Zamora está resistiendo a las modas y está cuidando lo suyo" | FIRMA

¿Hace falta ser creyente para componer para la Pasión?

Ayuda mucho el ser respetuoso, honesto y paciente que estamos en la época de la inmediatez y la gente quiere hacer una marcha en tres días y que el cuarto sea un éxito, pero las cosas funcionan afortunadamente, a pesar de la IA, de otra manera.

¿Composiciones con IA sí, composiciones con IA no?

Por supuesto, composiciones sin IA. Es una herramienta que puede ayudar, te puede hacer avanzar, te puede dar atajos, pero afortunadamente, hoy por hoy, la IA no tiene algo que es fundamental y necesario en el mundo del arte que es el corazón, el alma.

La IA no tiene algo que es fundamental y necesario en el mundo del arte que es el corazón, el alma

Por la idiosincracia de la celebración en Zamora ¿aboga por obras pensadas para cada parte del desfile o que cada paso tenga su marcha?

Cada vez más las cofradías y, sobre todo, las grandes tienen un pequeño grupo que se encarga de la música, algo que no sucedía hace diez años y eso creo que es un paso muy importante. Me parece muy bien que se piensen en repertorios acordes a la estética y a la idiosincrasia y luego, si encima, se pueden ir haciendo marchas para que cada paso tenga la suya propia.... pero por lo menos en los que no la tienen se está cuidando cada vez más que en tal calle se toque una obra adecuada.

¿Qué podríamos mejorar que a lo mejor no somos conscientes?

Zamora está resistiendo a modas, está cuidando lo suyo y no tenemos que compararnos, pero tampoco tenemos que sentirnos hermanos pequeños. Y nos lo tenemos que creer. Otras Semanas Santas, que, con todo mi respeto, tienen campañas potentes o la gente la vende como la leche y no tiene nada que envidiar a Zamora. Además, tenemos que pensar en una Semana Santa global y no en individualidades. Hay que estar unidos, dejarse de rollos raros y de perder el tiempo en lo que no suma, y entre todos aportar y sumar.