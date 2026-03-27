El Coro de San Ildefonso actúa el Domingo de Ramos
El recital ofrecerá un recorrido por la liturgia de la Pasión
El Coro San Ildefonso ofrece su tradicional concierto de Semana Santa el Domingo de Ramos en la iglesia de San Ildefonso.
La formación camerística, dirigida por Paco Rapado, realizará un recorrido musical por la liturgia de la Pasión de Cristo y por la propia historia y evolución del repertorio vocal en la música, con obras que abarcan desde el medievo y el gregoriano hasta composiciones contemporáneas como el “Ubi Caritas” del noruego Ola Gjeilo, Carlota Ferrari o un hermosísimo Miserere del vasco Javier Bello-Portu.
El repertorio incluye asimismo obras de los grandes polifonistas del Renacimiento como Cristóbal de Morales, Palestina y Tomás Luis de Victoria, así como -avanzando en el tiempo- Felipe Anerio, Martini, Zelenka, Juan IV de Portugal, el Rey Músico o Haydn, entre otros
El concierto dará comienzo a las 20.00 horas y la entrada es gratuita hasta completar el aforo del templo.
- Fallece ahogado un niño en una piscina de Villaralbo
- Bloquean la cuenta a una sanabresa con agorafobia severa: 'Llevo así 20 días que no puedo comprar comida
- Un Villaralbo consternado llora al niño ahogado en su piscina
- Detenido un joven en Benavente por presunto intento de agresión sexual
- Las obras de reposición del asfalto en la N-122 entre Toro y Zamora se prolongarán diez semanas
- Renfe anuncia la recuperación del tren de mañana entre Sanabria y Zamora
- Fallece en Salamanca el sacerdote zamorano Antonio Matilla
- La AEMET confirma el tiempo que hará en Semana Santa en Zamora: sin sobresaltos al menos hasta el día más grande para la ciudad