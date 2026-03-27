Es noticia
El Coro de San Ildefonso actúa el Domingo de Ramos

El recital ofrecerá un recorrido por la liturgia de la Pasión

El Coro de San Ildefonso en el templo del mismo nombre. / Cedida

Natalia Sánchez

El Coro San Ildefonso ofrece su tradicional concierto de Semana Santa el Domingo de Ramos en la iglesia de San Ildefonso.

La formación camerística, dirigida por Paco Rapado, realizará un recorrido musical por la liturgia de la Pasión de Cristo y por la propia historia y evolución del repertorio vocal en la música, con obras que abarcan desde el medievo y el gregoriano hasta composiciones contemporáneas como el “Ubi Caritas” del noruego Ola Gjeilo, Carlota Ferrari o un hermosísimo Miserere del vasco Javier Bello-Portu.

El repertorio incluye asimismo obras de los grandes polifonistas del Renacimiento como Cristóbal de Morales, Palestina y Tomás Luis de Victoria, así como -avanzando en el tiempo- Felipe Anerio, Martini, Zelenka,  Juan IV de Portugal, el Rey Músico o Haydn, entre otros

El concierto dará comienzo a las 20.00 horas y la entrada es gratuita hasta completar el aforo del templo.

