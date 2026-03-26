Última Hora: Modificación del recorrido del Traslado del Nazareno de San Frontis

La Junta Pro Semana Santa de Zamora ha avisado este jueves, 26 de marzo, de una modificación de última hora en el recorrido del Traslado Procesional del Nazareno de San Frontis, el preludio de la Semana da Pasión en la ciudad del Duero.

La modificación del recorrido, explica la Junta de Cofradías, se debe a la imposibilidad de transitar por la calle Puente. De esta manera, el "mozo" no pasará por la plaza de Santa Lucía y en lugar de subir al casco histórico por la calle Alfonso XII, lo hará por la calle de Balborraz, a la que accederá desde la avenida del Mengue y la calle Plata.

Tampoco terminará en la Catedral

Antes de este cambio de última hora, ya estaba previsto un Traslado por un recorrido poco habitual, ya que este año el Nazareno de San Frontis no se dirige a la Catedral, ocupada por las Edades del Hombre, sino a otro templo del centro de Zamora desde el que partirá la procesión del Via Crucis el próximo Martes Santo.

De esta manera, el recorrido definitivo queda de la siguiente manera.

Hora y recorrido del traslado del Nazareno de San Frontis

A las 20.00 tendrá lugar la celebración de la Liturgia de la Palabra en la iglesia de San Frontis, tras la cual, a las 20.30 horas, saldrá del templo por la plaza de San Frontis, calle Fermoselle, avenida del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, avenida del Mengue, calle Plata, calle Balborraz, Plaza Mayor, calle de San Andrés y plaza de San Atilano, para finalizar en la iglesia de San Andrés.

Una imagen única: la subida por Balborraz

El contratiempo de última hora permitirá a los zamoranos disfrutar de una estampa que muchos no han visto jamás: la subida del Nazareno de San Frontis por la calle Balborraz, como hace su madre, la Virgen de la Esperanza, en la mañana de Jueves Santo, un día en el que muchos "hermanos de acera" hacen horas de espera para contemplar a la imagen de Víctor de los Ríos subir la calle más pintoresca de Zamora al ritmo de La Saeta.

Sin duda, muchos optarán por este punto del recorrido para ver el traslado.