Siete cofradías y hermandades de Zamora experimentan variaciones en sus recorridos este año

Siete cofradías y hermandades encaran esta Semana Santa con variaciones en sus recorridos procesionales, bien sea en momentos puntuales o con itinerarios totalmente novedosos por la ocupación de la Catedral con la exposición "EsperanZa" de la Fundación de Las Edades del Hombre.

Espíritu Santo

En el grupo de los desfiles que experimentan solo variaciones se encuentra la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, que efectuará su estación de penitencia en la plaza de la Catedral.

El motivo, el emplazamiento en la parte cubierta del atrio del arco de acceso a la muestra de Las Edades, el espacio donde habitualmente se ubican las gradas para el coro.

La procesión del Espíritu Santo. / Archivo

Luz y Vida

La Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida este Sábado de Pasión estrena recorrido ante la imposibilidad de salir del primer templo diocesano.

La procesión partirá desde la iglesia conventual del Tránsito hacia la rúa de los Francos rumbo a la cuesta de San Cipriano para atravesar la plaza de Santa Lucía hacia el Puente de Piedra.

Pasado el Duero, la hermandad proseguirá el camino habitual hacia el cementerio de San Atilano, en cuyo exterior tendrá lugar el acto de homenaje a los difuntos de la Semana Santa.

Salida de Luz y Vida de la Catedral un Sábado de Pasión. / Archivo.

En su regreso a la margen derecha, subirá por la calle de Alfonso XII para concluir en la plaza de Santa María La Nueva.

Vía Crucis

La Hermandad de Jesús del Vía Crucis recupera un recorrido realizado a mediados del siglo pasado.

Sale de la iglesia de San Andrés, templo del que salió durante muchos años, y pasa por la calle de San Andrés, plaza Mayor hacia Alfonso XII, plaza de Santa Lucía rumbo al Puente de Piedra. A partir de este punto el recorrido es el habitual.

Procesión Cofradía de Jesús del Vía Crucis del pasado año. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Silencio

El uso del primer templo diocesano únicamente afecta a la Cofradía del Silencio para situar la imagen titular en su mesa procesional y para ciertos detalles vinculados al protocolo del Juramento.

El desfile de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias concluirá en la construcción permanente ubicada en San Bernabé, de donde partirá el Viernes Santo el Santo Entierro.

Cofrades de Silencio y al fondo la imagen del crucificado. / José Luis Fernández / LZA

Esperanza

La Esperanza experimenta una pequeña variación. La imagen de la Virgen, los mayordomos, los enseres y las banderas accederán al atrio, mientras que el resto de hermanos permanecerá en la plaza de la Catedral donde se entonará la Salve.

Procesión de la Virgen de la Esperanza de 2025 / Alba Prieto / LZA

Vera Cruz

La Cofradía de la Vera Cruz efectuará un recorrido limitado al casco antiguo al encontrarse sus grupos escultóricos en la carpa permanente en vez de San Andrés como la anterior Pasión.

Desde la calle de San Bernabé el desfile proseguirá por San Martín, rúa los Francos, plaza de Viriato, calle de Ramos Carrión y Plaza Mayor atravesándola por el centro para continuar por Juan Nicasio Gallego, calle de la Reina, Corral Pintado, plaza de Santa María Nueva, calle de Hospital, calle de las Damas, calle de Sor Dositea Andrés, rúa de los Francos y de los Notarios hasta la plaza de la Catedral para acceder únicamente los enseres y los grupos escultóricos al atrio de la Catedral.

El Ecce Homo procesiona un Jueves Santo anterior. / Archivo

Además, la oración ante el Santísimo, que habitualmente se hacía en la seo, la realizarán directivos en el templo de San Ildefonso.

Tras la estación, se partirá desde el atrio de la Catedral, hacia la calle obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio hacia calle San Bernabé para finalizar en la carpa.

Santo Entierro

La Real Cofradía del Santo Entierro presenta las novedades del Sermón del Descendimiento que será en San Ildefonso y en el descanso todos los pasos estarán en el atrio de la seo ante la imposibilidad de acceder al interior del templo los pasos de la Urna y la Virgen de los Clavos, como tradicionalmente se viene haciendo.