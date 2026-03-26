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El Nazareno de San Frontis inicia su traslado procesional con un recorrido modificado por riesgo de derrumbe

La Cofradía del Nazareno se vio obligada a cambiar el itinerario previsto debido a una incidencia, pero la procesión se realizó igualmente con el fervor de los zamoranos

Traslado del Nazareno de San Frontis.

Traslado del Nazareno de San Frontis. / Víctor Garrido

Alejandra Bonel García

El sol se pone tras la iglesia de San Frontis mientras el “mozo” sale a las calles, arropado por los zamoranos. El ambiente se percibe horas antes de la Liturgia de la Palabra, y los ciudadanos avanzan en una misma dirección para ocupar los escasos espacios disponibles. Son pocos los que caminan en sentido contrario, la mayoría en busca de ubicaciones alejadas de la salida del templo.

El tiempo acompaña al Nazareno, que a la hora prevista asoma por el portón de la iglesia al ritmo del himno de España en una estampa que se repetirá cinco días después en su regreso.

Horas antes del inicio del Traslado Procesional del Nazareno de San Frontis, la Cofradía informó de que, por causas ajenas a la organización, no sería posible transitar por la calle Puente debido al riesgo de derrumbe en una vivienda. Ante esta situación, el recorrido se ha modificado y el Nazareno ascenderá por Balborraz, itinerario que también seguirá su madre una semana después.

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Con este cambio y el ya anunciado de su llegada a la iglesia de San Andrés, la Hermandad de Jesús del Vía Crucis recupera un trazado que ya se realizaba a mediados del siglo pasado y que se ha incorporado al itinerario del Martes Santo.

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