Llegan a Zamora las aceitadas... de chocolate

Pocos son los zamoranos y los turistas que no se llevan a la boca estos días el dulce más tradicional de la Semana Santa de Zamora: las aceitadas. De diferentes tamaños, el sabor es inconfundible gracias a su base de aceite que le dan un sabor inconfundible. La harina, el azúcar, los huevos, la canela y el anís -según la receta tradicional- completan la receta por antonomasia de la Pasión junto a las torrijas.

Las hay de varios tamaños en función de tus preferencias pero ahora llegan también con otro sabor que hasta ahora, probablemente, nunca hayas probado: de chocolate.

La idea llega desde Supermercados Cancelo: "Nos las habíais pedido y ya las tenemos, directamente desde Panadería San Juan".

En tamaño mini, estas aceitadas cubiertas de chocolate tienen un precio de 21,90 euros el kilo.

Receta tradicional

Si eres más convencional y te gusta la auténtica aceitada de toda la vida, puedes probar a hacerlas en casa. Es más sencilla de lo que te imaginas, aunque eso sí, es farragosa ya que lleva su tiempo:

LA RECETA Ingredientes principales: 500g de harina de trigo (tamizada)

250ml de aceite de oliva (preferiblemente suave)

150-200g de azúcar

1 huevo entero + 1 yema (reservar las claras para pintar)

1 cucharada de anís en grano o esencia de anís

Un poco de levadura química (opcional, para dar suavidad)

Canela en polvo (opcional) Preparación paso a paso: Mezcla: Tamizar la harina y mezclarla con el azúcar, el anís y la levadura en un bol. Amasado: Incorporar el aceite y los huevos (huevo entero y yema). Amasar con las manos hasta obtener una masa homogénea pero un poco suelta. Formado: Hacer bolitas del tamaño de una nuez y colocarlas en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Decoración: Con un cuchillo, dibujar una cruz en la parte superior de cada bolita. Horneado: Pintar con la clara de huevo reservada para que queden brillantes y hornear a 180°C - 200°C durante unos 15-20 minutos hasta que estén doradas.

Otros manjares

Almendras garrapiñadas, torrijas, dos y pingada... La Semana Santa es un momento ideal para disfrutar de la gastronomía zamorana. La mayoría de los productos son altos en calorías, como casi todo lo "rico". Con permiso de las aceitadas, las almendras garrapiñadas son el otro dulce por excelencia de la Semana Santa de Zamora. Zamoranos y turistas las degustan por igual, aunque los más golosos las comen como pipas.

Durante estos días de Pasión, las calles se llenan de puestos con bolsitas de distintos precios y tamaños llenos de este delicioso manjar. Además, los hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación y de otras cofradías las reparten como obsequio personal durante las procesiones.

Pero si quieres probar a intentar elaborarlas en casa, tan solo necesitarás agua, azúcar y almendra de buena calidad, además de mucho mimo. A continuación te dejamos una de este popular influencer gastronómico:

El popular chef del canal 'Cocina con Chía' prueba esta receta comprando un paquete del Mercadona de almendra tostada 0% sal. Pone todas las almendras de la bolsa en una sartén con un vaso de agua y un vaso de azúcar. A partir de ahí, según sus palabras, consiste en "menear" las almendras de la sartén, poco a poco el agua se irá evaporando, por lo que es importante estar atentos y seguir removiendo para evitar que se nos quemen.

Bajamos el fuego y cuando su textura comience a ser de aspecto brillante, es decir, esté caramelizando, retiramos de la sartén para no quemar en exceso el azúcar y estropear el sabor. Las colocamos sobre una bandeja con papel de horno. Las esparcimos lo más separadas posibles para que no se peguen, intentamos esperar a que estén frías y... a disfrutar.