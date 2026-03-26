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Itinerario del Jueves de Pasión en Zamora: Este año el Traslado del Nazareno de San Frontis no acaba en la Catedral

Este jueves 26 de marzo de 2026 saldrá el traslado procesional del Nazareno de San Frontis, que este año no finaliza en la Catedral

VÍDEO | El traslado del Nazareno de San Frontis, en dos minutos

VÍDEO | El traslado del Nazareno de San Frontis, en dos minutos

David Tesfamical de las Heras

Gaby Marcos

A las 20.00 tendrá lugar la celebración de la Liturgia de la Palabra en la iglesia de San Frontis, tras la cual, a las 20.30 horas, saldrá del templo por la plaza de San Frontis, calle Fermoselle, avenida del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, calle Puente, plaza de Santa Lucía, calle de los Herreros, calle Alfonso XII, calle Ramos Carrión, pasando por la Plaza Mayor en dirección a la calle Renova, calle San Andrés y plaza de San Andrés, para finalizar en la iglesia de San Andrés.

GALERÍA | El traslado del Nazareno de San Frontis, en imágenes

GALERÍA | El traslado del Nazareno de San Frontis, en imágenes

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Traslado del Nazareno de San Frontis / Alba Prieto

Sobre la Cofradía de Jesús del Vía Crucis

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis de Zamora nace oficialmente en 1941. Celebra el traslado del Nazareno de San Frontis hasta la Iglesia de San Andrés el Martes de Pasión.

Entre las celebraciones en las que participa, destaca la festividad del Nazareno de San Frontis en octubre y la Virgen de la Esperanza el 18 de diciembre

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La Cofradía se constituye oficialmente el 14 de julio de 1941 y el Martes Santo 31 de marzo de 1942 sale por primera vez la procesión.

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