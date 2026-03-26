Itinerario del Jueves de Pasión en Zamora: Este año el Traslado del Nazareno de San Frontis no acaba en la Catedral
Este jueves 26 de marzo de 2026 saldrá el traslado procesional del Nazareno de San Frontis, que este año no finaliza en la Catedral
Gaby Marcos
A las 20.00 tendrá lugar la celebración de la Liturgia de la Palabra en la iglesia de San Frontis, tras la cual, a las 20.30 horas, saldrá del templo por la plaza de San Frontis, calle Fermoselle, avenida del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, calle Puente, plaza de Santa Lucía, calle de los Herreros, calle Alfonso XII, calle Ramos Carrión, pasando por la Plaza Mayor en dirección a la calle Renova, calle San Andrés y plaza de San Andrés, para finalizar en la iglesia de San Andrés.
Sobre la Cofradía de Jesús del Vía Crucis
La Cofradía de Jesús del Vía Crucis de Zamora nace oficialmente en 1941. Celebra el traslado del Nazareno de San Frontis hasta la Iglesia de San Andrés el Martes de Pasión.
Entre las celebraciones en las que participa, destaca la festividad del Nazareno de San Frontis en octubre y la Virgen de la Esperanza el 18 de diciembre
La Cofradía se constituye oficialmente el 14 de julio de 1941 y el Martes Santo 31 de marzo de 1942 sale por primera vez la procesión.
- Fallece ahogado un niño en una piscina de Villaralbo
- Bloquean la cuenta a una sanabresa con agorafobia severa: 'Llevo así 20 días que no puedo comprar comida
- Un Villaralbo consternado llora al niño ahogado en su piscina
- Detenido un joven en Benavente por presunto intento de agresión sexual
- Las obras de reposición del asfalto en la N-122 entre Toro y Zamora se prolongarán diez semanas
- Renfe anuncia la recuperación del tren de mañana entre Sanabria y Zamora
- Fallece en Salamanca el sacerdote zamorano Antonio Matilla
- La AEMET confirma el tiempo que hará en Semana Santa en Zamora: sin sobresaltos al menos hasta el día más grande para la ciudad