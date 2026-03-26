Itinerario completo de la Semana Santa de Zamora: Horario y recorrido de todas las procesiones

Este es el recorrido de todas las procesiones de la Semana Santa de Zamora para este año

Jueves, 26 de marzo de 2026

Traslado del Nazareno de San Frontis

A las 20.00 tendrá lugar la celebración de la Liturgia de la Palabra en la iglesia de San Frontis, tras la cual, a las 20.30 horas, saldrá del templo por la plaza de San Frontis, calle Fermoselle, avenida del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, avenida del Mengue, calle Plata, calle Balborraz, Plaza Mayor, calle de San Andrés y plaza de San Atilano, para finalizar en la iglesia de San Andrés.

Viernes de Dolores, 27 de marzo de 2026

Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo

A las 22.30 horas comenzará la procesión desde la iglesia del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, continuando por la calle Espíritu Santo, avenida de la Frontera, calle Almaraz, calle de la Vega, Sillón de la Reina, cuesta del Mercadillo, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, calle Arcipreste, plaza Fray Diego de Deza, plaza de Arias Gonzalo, travesía del Troncoso, calle del Troncoso, plaza de Antonio del Águila y plaza de la Catedral, donde los hermanos se colocarán alrededor de dicha plaza, sin entrar al atrio, por motivo de la exposición de Las Edades del Hombre.

Procesión del Espíritu Santo. / J. L. Fernández

Sábado de Pasión, 28 de marzo de 2026

Procesión de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida

A las 20.00 horas comenzará el desfile procesional del convento del Tránsito, para proseguir por rúa de los Francos, plaza de Viriato (solo paso), plaza de Claudio Moyano, calle Eduardo Barrón, plaza de San Cipriano, cuesta de San Cipriano, plaza de Santa Lucía, calle Puente, puente de Piedra (cruzándolo), calle Cabañales, rotonda del Cementerio, para entrar en el aparcamiento del Cementerio San Atilano, donde tendrá lugar el acto de recuerdo por todos los fallecidos. Una vez finalizado este, regreso por rotonda del Cementerio, calle Cabañales, puente de Piedra (cruzándolo), calle Puente, plaza de Santa Lucía, calle de los Herreros, calle Alfonso XII, calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (sin dar vuelta), calle de Barandales y plaza de Santa María la Nueva, donde se dará por finalizado el recorrido procesional.

Jesús Luz y vida en Zamora. / Miguel Ángel Lorenzo

Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026

Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén "La Borriquita"

A las 17.15 horas, bendición de palmas en la calle San Bernabé. Seguidamente, continuaremos por la calle San Martín, rúa de los Notarios, plaza de Viriato, Ramos Carrión, plaza Mayor, calle Renova, plaza Sagasta, San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, Sagasta, plaza Mayor, teatro Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Notarios y calle San Martín, para finalizar en la carpa de San Bernabé.

GALERÍA | Procesión de la Borriquita en Zamora /

Lunes Santo, 30 de marzo de 2026

Jesús en su Tercera Caída

A las 20.00 horas sale de la iglesia parroquial de San Lázaro para continuar por cuesta de la Morana, calle Puebla de Sanabria, calle la Feria, calle El Riego, calle San Torcuato, calle Benavente, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor (por el centro), donde se realizará el acto en recuerdo a los fallecidos de la Hermandad. Continuará por calle la Reina, calle del Corral Pintado y plaza de Santa María la Nueva, donde finalizará la procesión.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá en directo el acto central de la procesión desde la Plaza Mayor, incluyendo el canto de "La muerte no es el final" por parte del coro de la hermandad.

GALERÍA | La procesión de la Tercera Caída, en imágenes /

Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte

A las 0.00 horas se inicia el desfile procesional en la iglesia de San Vicente Mártir para continuar por la calle de San Vicente, plaza del Fresco, calle de Mariano Benlliure, plaza Mayor, Balborraz, Zapatería y plaza de Santa Lucía, donde el coro de la Hermandad entonará el Jerusalem, Jerusalem en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Continuará por cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, Hospital, plaza de Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, ronda de Santa María la Nueva, arco de Doña Urraca, plaza de la Leña, Ramón Álvarez, plaza Mayor por delante de los soportales del Excmo. Ayuntamiento, Mariano Benlliure y plaza del Fresco, para retornar al templo de salida.

GALERÍA | La Buena Muerte recorre las calles de Zamora /

Martes Santo, 31 de marzo de 2026

Cofradía de Jesús del Vía Crucis

A las 20.15 horas comienza el desfile en la plaza de San Andrés, calle San Andrés, calle Renova, pasando por la plaza Mayor, dirección a la calle Ramos Carrión, calle Alfonso XII, Herreros, plaza de Santa Lucía, calle Puente y puente de Piedra. A la salida del puente de Piedra tendrá lugar el acto de la despedida, tras el cual la Virgen de la Esperanza seguirá su camino hacia el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales y el Nazareno de San Frontis continuará hacia la avenida del Nazareno de San Frontis, calle de Fermoselle y plaza de San Frontis, donde tendrá lugar el acto del rezo del Vía Crucis.

GALERÍA | La procesión del Vía Crucis, en imágenes /

Hermandad de las Siete Palabras

A las 0.00 horas se inicia el desfile en la iglesia de Santa María de la Horta, continuará por calle Horta, plaza de la Horta, calle Paternóster, Buscarruidos, plaza Santo Tomás, calle Corredera, Puerta Nueva, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Santa Olaya, San Andrés, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), calle Ramos Carrión y plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo. Continuará por Ramos Carrión, plaza Mayor (por Ayuntamiento Viejo), Balborraz, calle la Plata, calle Caldereros, plaza de San Leonardo y calle Horta, para retornar al templo de partida.

Procesión de las Siete Palabras /

Miércoles Santo, 1 de abril de 2026

Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias - Cofradía del Silencio

A las 20:30 horas se congregan los hermanos en la plaza de la Catedral. Tras la ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido por plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, plaza Mayor (sin vuelta), calle Renova, plaza Sagasta, calle Santa Clara, avenida de Alfonso IX, calle San Torcuato, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (sin vuelta), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de San Ildefonso, calle San Martín y calle San Bernabé, donde finalizará la procesión, recogiéndose en la construcción permanente allí ubicada.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá la plegaria y el acto del Juramento del Silencio desde la plaza de la Catedral.

GALERÍA | Procesión del Silencio /

Hermandad de Penitencia (Capas Pardas)

Parte a las 00:00 horas de la iglesia de San Claudio de Olivares para seguir por plaza de San Claudio, calle Cabildo, avenida de Vigo, cuesta de Pizarro, calle Pizarro, rúa de los Francos, arco y plaza de San Ildefonso, plaza de Fray Diego de Deza, donde se rezará el vía crucis al paso de la procesión, plaza de Arias Gonzalo, calle Obispo Manso, plaza de Antonio del Águila, calle Puerta del Obispo, puerta del Obispo, cuesta del Obispo, calle Trascastillo, calle Santa Colomba, calle Rodrigo Arias y plaza de San Claudio, donde se entonará el Miserere castellano, para retornar a su templo de salida.Jueves Santo

GALERÍA | Procesión de las Capas Pardas /

Jueves Santo, 2 de abril de 2026

Cofradía de la Virgen de la Esperanza

La procesión de la Virgen de la Esperanza, y concretamente su subida por Balborraz, se ha convertido en las últimas décadas en uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa de Zamora. LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ofrecerá en directo la subida a partir de las 11 horas del Jueves Santo, 2 de abril.

Procesión de la Virgen de la Esperanza / Emilio Fraile

Cofradía de la Santa Vera Cruz - Disciplina y Penitencia

El paso sale a las 16:30 horas y parte de la calle San Bernabé, calle San Martín, Rúa los Francos, Plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, Plaza Mayor atravesándola por el centro para continuar por Plaza de Juan Nicasio Gallego, calle Reina, calle del Corral Pintado, Plaza de Santa María Nueva, calle Hospital, calle Damas, calle Sor Dositea Andrés, calle Rúa los Francos, calle Rúa los Notarios, Plaza de la Catedral para llegar al Atrio de la Catedral. Salida del Atrio de la Catedral, giro a la derecha hacia calle Obispo Manso, Plaza de Arias Gonzalo, Rúa del Silencio, calle San Bernabé para finalizar en la carpa.

GALERÍA | Procesión de la Vera Cruz /

Hermandad Penitencial de Jesús Yacente

Partiendo de la iglesia del Tránsito, a las 23:00 horas, por rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, Carniceros, plaza de Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, arco de Doña Urraca, San Bartolomé, Riego, costanilla de San Antolín, Sancho IV, Cortalaire, Mazariegos, Cortarrabos, Sampiro, plaza de San Sebastián, Doctor Grado, Consejos, Laneros, San Bartolomé, ronda de Santa María, Motín de la Trucha, Hospital, Damas, Moreno, rúa de los Francos y plaza de Viriato (rezo del Miserere), regresando por rúa de los Francos al templo de salida.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá en directo, a partir de la 1 de la madrugada, la procesión de Jesús Yacente desde la plaza de Viriato, donde se canta el Miserere en latín.

GALERÍA | La procesión de Jesús Yacente, en imágenes /

Viernes Santo, 2 de abril de 2026

Cofradía de Jesús Nazareno (vulgo Congregación)

Sale a las cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan Bautista continuando por Plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle San Torcuato, plaza de Alemania, avenida de Víctor Gallego, avenida de las Tres Cruces, donde, tras el descanso estatutario de 35 minutos, se reanuda la procesión desde el crucero con la tradicional reverencia, continuando por avenida de las Tres Cruces, calle Amargura, avenida Príncipe de Asturias, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova y Plaza Mayor, donde finalizará la procesión, salvo la Santísima Virgen de la Soledad, que efectuará su entrada en el templo de salida.

GALERÍA | Procesión de Jesús Nazareno, vulgo Congregación /

Real Cofradía del Santo Entierro

Acto del Sermón del Descendimiento en la iglesia de San Ildefonso a las 16 horas.

Salida desde la construcción temporal del parque de San Bernabé a las 16:30 horas para continuar por calle San Bernabé, calle San Martín, rúa de los Francos, calle Sor Dositea Andrés, calle Damas, calle Hospital, plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio Gallego, plaza Mayor (por el centro), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del Parador), rúa de los Francos, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento y plaza de la Catedral, donde se realizará el relevo de unidades de caballería de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmitirá en directo la llegada de los pasos de la Cofradía del Santo Entierro a la plaza de la Catedral.

GALERÍA | Suspendida en el último minuto la procesión del Santo Entierro / Alba Prieto

Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias

Sale a las 23:00 horas de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, para continuar por cuesta de San Vicente, calle del Riego, calle San Torcuato, plaza de Alemania, Alfonso IX, calle Santa Clara, plaza de Sagasta, Renova y plaza Mayor por el centro, donde se efectuará el canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias, entonado por el Coro Sacro Jerónimo Aguado.

GALERÍA | Procesión de Nuestra Madre de las Angustias /

Sábado Santo, 3 de abril de 2026

Cofradía de Jesús Nazareno (vulgo Congregación) - Procesión de la Virgen de la Soledad

Sale a las 20.00 horas de la tarde de la iglesia de San Juan Bautista, continuando por plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle Santa Clara, Alfonso IX, plaza de Alemania, calle San Torcuato, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor, donde se cantará la Salve en honor de la Santísima Virgen, para continuar hasta el templo de salida.

GALERÍA | Procesión de La Soledad /

Domingo de Resurrección, 4 de abril de 2026

Cofradía de la Santísima Resurrección

La procesión se inicia a las 09.00 horas desde la iglesia de Santa María de la Horta.

La imagen de Jesús Resucitado inicia su desfile por plaza de San Julián del Mercado, calle la Plata, calle Zapatería, plaza de Santa Lucía, calle de Vigo, cuesta del Pizarro, plaza de Fray Diego de Deza (descanso de 20 minutos), arco de San Ildefonso, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato y calle Ramos Carrión, entrando en la plaza Mayor para realizar el Encuentro.

La imagen de la Virgen del Encuentro sale a las 09:15 horas del mismo templo para continuar por calle San Juan de las Monjas, cuesta del Piñedo, plaza de Santa Eulalia, calle Viriato, calle Renova, calle San Torcuato y calle Santiago (descanso de 30 minutos), reiniciando por calle Santa Clara, calle Renova y entrada en la plaza Mayor para efectuar el Encuentro en el centro de la plaza, regresando ambas imágenes juntas al templo de salida.

El Encuentro se efectuará en la plaza Mayor sobre las 11:15 horas, regresando seguidamente por cuesta de Balborraz, calle la Plata y calle San Julián del Mercado al templo de salida.

GALERÍA | Las mejores imágenes de la procesión de La Resurrección en Zamora /

Varios de los itinerarios tradicionales de la Semana Santa de Zamora se ven modificados en este año 2026 debido a las obras del nuevo Museo de Semana Santa, punto de partida y llegada de muchas de las procesiones que ahora utilizan iglesias o la construcción permanente de los jardines de San Bernabé. Otras cofradías se ven afectadas al no poder usar la Catedral, ocupada este año con la exposición EsperanZa, de Las Edades del Hombre, que se podrá visitar hasta el domingo 3 de mayo.