DIRECTO | Traslado procesional del Nazareno de San Frontis: un recorrido diferente con cambios de última hora

Sigue con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en directo el inicio del traslado procesional del Nazareno de San Frontis. Al abrirse las puertas de la iglesia de San Frontis comienza la Semana Santa de la ciudad del Duero.

Este año el itinerario es diferente al habitual. El Nazareno no se dirige a la Catedral, ocupada por Las Edades del Hombre, sino a la iglesia de San Andrés, desde donde partirá con la procesión del Via Crucis el próximo Martes Santo. Inicialmente la parroquia de San Frontis tenía previsto realizar la subida al centro de la ciudad por la plaza de Santa Lucía y la calle Alfonso XII, pero un edificio en riesgo de derrumbe impide pasar por la calle Puente. Finalmente, se ha optado por ir por la avenida del Mengue y la calle de Balborraz.

Por lo tanto, el recorrido es el siguiente. Tras la celebración de la Liturgia de la Palabra en la iglesia de San Frontis (20 horas), el traslado comenzará a las 20.30 horas por la plaza de San Frontis, calle Fermoselle, avenida del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, avenida del Mengue, calle Plata, calle Balborraz, Plaza Mayor, calle de San Andrés y plaza de San Atilano, para finalizar en la iglesia de San Andrés.

zamora.traslado del nazareno de san frontis / Alba Prieto / LZA

Una imagen única: la subida por Balborraz

El contratiempo de última hora permitirá a los zamoranos disfrutar de una estampa que muchos no han visto jamás: la subida del Nazareno de San Frontis por la calle Balborraz, como hace su madre, la Virgen de la Esperanza, en la mañana de Jueves Santo, un día en el que muchos "hermanos de acera" hacen horas de espera para contemplar a la imagen de Víctor de los Ríos subir la calle más pintoresca de Zamora al ritmo de La Saeta.

Sin duda, muchos optarán por este punto del recorrido para ver el traslado.