Un coro con prestigio europeo estrena la obra de música sacra "Septem Verba" escrita para la Semana Santa de Zamora

Su nombre es "Septem Verba" y su padre es el compositor y pianista Víctor Carbajo. Se trata de una obra de música sacra vocal para un coro de hombre "escrita para la Semana Santa de Zamora" subraya su autor.

La propuesta partió del barítono zamorano Luis Santana, quien desde hace años "me lo llevaba pidiendo, pero ... yo me hacía el remolón" rememora entre risas Carbajo.

El compositor Víctor Carbajo. / Cedida

Gestación

En un largo viaje en uno de los muchos proyectos que comparten, el semanasantero le mostró "muchos vídeos" de la Pasión de Zamora y Víctor Carbajo, de padre zamorano, trajo a su memoria sus vivencias de la celebración zamorana y del antiguo Museo de Semana Santa. "Luis (Santana) tenía claro las características de ritmo, que tenía que voces de hombres ..." describe el compositor.

A partir de las ideas lanzadas el autor de música contemporáneo escribió la pieza que "fluyó desde el inicio" testimonia.

"Cogí el texto, las siete últimas frases que dijo Jesucristo en la cruz antes de morir, me puse delante del piano y empecé a canturrear, tocar ...pero en este caso salió a borbotones, toda la música de golpe. La dejé reposar unos días, pero tal cual salió la dejé", certifica.

Luis Santana y Víctor Carbajo en una actuación en la Biblioteca Pública hace unos meses. / ALBA PRIETO

La obra se la remitió a Luis Santana, a quien le gustó mucho y que se la pasó a su vez al director del Coro de Voces Graves de Madrid, Juan Pablo de Juan.

Coro de Voces Graves de Madrid

Esta formación vocal atesora una trayectoria de tres décadas con más de 300 conciertos celebrados, incluyendo invitaciones en festivales de renombre nacional e internacional.

Esta agrupación, que combina voces masculinas profesionales con otras que son amateurs, se sumó al proyecto liderado por Luis Santana "por la amistad que nos une desde principios de los 2000 que trabajé con él" aporta Juan Pablo de Juan, quien sintetiza: "Luis me hizo una propuesta loca, pero ha logrado ponernos a todos de acuerdo".

Coro de Voces Graves. / Cedida

El director detalla que en el coro hay personas que tienen sus trabajos por lo que cantar en plena Semana Santa fuera de Madrid representaba una dificultad. No obstante, "Siendo las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, y dije sí, sabiendo también el coro que tengo el lujo de dirigir" y "la importancia" dentro de las Pasiones de España "de la Semana Santa de Zamora en la que vamos a cantar" .

Estreno

Finalmente, y tras preparar la composición de Víctor Carbajo, hasta Zamora se desplazarán 40 personas del Coro de Voces Graves. En la capital realizarán un ensayo con los hombres que integran el coro de Amigos de la Ópera el Martes Santo en la iglesia de San Andrés.

Agradecimiento

Desde la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras, su abad Roberto Ariza señala que "ha sido una suerte contar con Luis Santana que aportó la idea y que por mediación suya venga desinteresadamente el Coro de Voces Graves de Madrid, que es uno de los coros con más prestigio de toda Europa, 40 voces que sumadas a otras casi 40 voces zamoranas .... la obra ¡tiene que sonar muy bien!".

El máximo responsable de la penitencial también tiene muy presente la implicación de la Diputación de Zamora, ya que "sin su apoyo no habríamos podido asumir la estancia" del grupo en Zamora.