Convocan el XLII Concurso Nacional de Fotografía de la Semana Santa de Zamora
Las imágenes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre y está prohibido utilizar la IA
La Junta pro Semana Santa de Zamora ha convocado el XLII Concurso Nacional de Fotografía “Semana Santa en Zamora”, una cita consolidada que busca promocionar la riqueza cultural y patrimonial de la celebración zamorana a través de la imagen.
El certamen está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales de cualquier procedencia, que podrán presentar hasta cinco obras centradas en la Semana Santa de 2026, incluyendo procesiones, actos litúrgicos, patrimonio o escenas del ambiente y la tradición.
Requisitos
Las fotografías deberán ser originales e inéditas y no haber sido difundidas previamente. Además, las bases prohíben expresamente el uso de inteligencia artificial o manipulaciones que alteren el carácter documental de las imágenes. Además, con el fin de garantizar la diversidad y originalidad de las obras presentadas cuando varias imágenes procedan de una misma secuencia o ráfaga realizada en un mismo instante o escena, solo podrá presentarse una fotografía de dicha secuencia.
Premios y plazos
El concurso establece un primer premio de 1.100 euros y la elección de la obra ganadora como cartel anunciador de la Semana Santa, además de un segundo premio de 500 euros, un tercero de 300 y hasta tres menciones especiales de 100 euros.
El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y las obras deberán entregarse en la sede de la Junta Pro Semana Santa.
El fallo del jurado será público e inapelable y las imágenes premiadas pasarán a formar parte del archivo de la organización.
Bases
bases del Concurso Nacional de fotografíabases del Concurso Nacional de fotografía
El documento puede también consultarse en la página oficial de la Junta pro Semana Santa de Zamora.
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