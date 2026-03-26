La Asociación Católica de Propagandistas incluye a Zamora en la campaña “La Cruz no es un logo”

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) lanza esta Semana Santa la campaña nacional "La Cruz no es un logo", que podrá verse en marquesinas de Zamora, una propuesta que busca “devolver a la Cruz su sentido original y radical, en un contexto en el que los símbolos se vacían de significado y se convierten en meras imágenes”.

El colectivo sostiene que "lejos de ser un elemento decorativo o un símbolo cultural vacío, “la Cruz es”, la expresión del amor radical de Cristo y el precio de la salvación de cada persona".

Una marquesina con la imagen de la campaña. / Cedida

No es un logo

El mensaje principal, "La Cruz no es un logo. Es el precio de tu vida", busca interpelar tanto a creyentes como a no creyentes durante estos días santos, proponiendo una mirada más profunda: contemplar la Cruz no como una imagen habitual, sino como el acontecimiento que ha transformado la historia y continúa ofreciendo esperanza al mundo.

Las piezas estarán presentes en marquesinas de Zamora durante la Semana Santa, dentro de una campaña que se desarrolla simultáneamente en distintas localidades de España como Ávila, Cuenca, Sevilla, Cádiz, Huesca o Palencia.

Con esta iniciativa, la Asociación Católica de Propagandistas quiere acompañar a la sociedad durante la Semana Santa, llevando al espacio público un mensaje de profundidad, esperanza y sentido.

La quinta campaña

Esta iniciativa se suma a las otras cuatro campañas de Semana Santa con las que la ACdP ha buscado interpelar al público en los últimos años.

Entre ellas destacan "¿Eres feliz?", que conducía a un anuncio de esperanza a través de códigos QR; el mensaje directo "Murió por tus pecados. Aunque vivas como si no existiera."; la campaña "¿Morirías por alguien que no te conoce? Él sí.", centrada en la entrega total por amor y la historia del Héroe del Monopatín, Ignacio Echevarría; y la propuesta "Ten esperanza, un ladrón se salvó", inspirada en la historia del Buen Ladrón. Con "La Cruz no es un logo", la asociación completa así su tercera propuesta en estas fechas, reafirmando su compromiso de llevar el anuncio cristiano a la vida cotidiana y a las calles de toda España.