Solución "piloto" de aparcamiento en Semana Santa ante la gran afluencia prevista en Zamora con autobuses lanzadera

La habilitación de autobuses lanzadera que unan el casco histórico y la zona centro de la ciudad con los aparcamientos disuasorios que se habilitarán constituye la principal novedad del dispositivo de Semana Santa de este año, según ha detallado el alcalde, Francisco Guarido, y el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, tras la Junta Local de Seguridad para analizar los preparativos de las procesiones.

Este año, ante las previsiones de buen tiempo, se espera una afluencia de visitantes mucho mayor y, ante ello, se habilitarán tres grandes aparcamientos de turismos en la zona del estadio Ruta de la Plata; la carretera de la Aldehuela, junto al merendero de la Aldehuela y los cargadores de vehículos eléctricos del entorno; el centro comercial Valderaduey, en el entorno de Peña Trevinca. Desde esos tres lugares, el Ayuntamiento de Zamora tiene previsto habilitar autobuses lanzadera que comuniquen esos lugares de aparcamiento con el centro en los horarios de tarde-noche de mayor afluencia, coincidiendo con el de las procesiones previstas la próxima semana.

Esa iniciativa, de la que el Consistorio ofrecerá más detalles en los próximos días, pretende descongestionar la ciudad de vehículos y que sirva como "planteamiento piloto" de cara a implementar aparcamientos disuasorios de este tipo en otro tipo de festividades y eventos que se celebren en la ciudad, como puedan ser las fiestas de San Pedro o la feria del queso Fromago.

Sobre el operativo de seguridad previsto, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los responsables municipales y de la Subdelegación del Gobierno, en él se han coordinado Cruz Roja, Protección Civil de la Junta de Castilla y León, la agrupación local de Protección Civil de Zamora, la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno (por el punto violeta que se habilita) y los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Unidad de Intervención Policial llegada desde Valladolid

Respecto a ese operativo, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha precisado que en el dispositivo participarán más de ochenta agentes de la Policía Nacional, a los que se sumarán el Domingo de Resurrección un refuerzo de la Unidad de Intervención Policial de Valladolid debido a que ese día se celebrará el partido entre el Zamora CF y el Unionistas de Salamanca y se espera que acudan a la ciudad desde la ciudad vecina más de 2.500 aficionados del equipo charro.

Además, los agentes de la Policía Municipal de Zamora en algunos casos duplicarán y en otros triplicarán su presencia en los distintos turnos mientras que la Guardia Civil desarrollará un dispositivo especial la madrugada y la mañana del Viernes Santo, con controles de alcohol y drogas y de seguridad ciudadana en las principales vías de acceso a la ciudad. Del mismo modo, un helicóptero de la Guardia Civil patrullará desde el aire ese día en Zamora.

Por último, a las patrullas de la Policía Nacional se sumarán también agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal durante la Semana Santa para prestar atención a los visitantes del país vecino.

El subdelegado del Gobierno ha resaltado la labor preventiva prevista para intentar evitar hechos ilícitos en grandes aglomeraciones y delitos como hurtos, reyertas o agresiones que pueden producirse en esos casos.