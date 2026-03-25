Los momentazos de la Semana Santa de Zamora que los vecinos de la ciudad recomiendan a los turistas

La Semana Santa de Zamora está llena de momentos especiales y vivencias que no solo experimentan los zamoranos, también los turistas que acuden a la llamada de la Pasión atraídos por su esencia diferente. Pero, ¿qué es lo que no debería perderse alguien que la vive por primera vez? Para responder a esa pregunta, hemos preguntado a los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La mayoría coincide en señalar tres instantes imprescindibles: el sobrecogedor Miserere en la plaza de Viriato, el solemne Juramento del Silencio y la sobriedad única de las procesiones nocturnas, donde el silencio y la emoción lo envuelven todo.

Alba Prieto

Sin embargo, no faltan voces más irónicas que, con media sonrisa, aseguran que el mejor momento llega… cuando todo termina y la ciudad recupera la calma.

• “Todos, desde el traslado hasta el domingo de Resurrección” • “Todos los días, no debería perderse ninguna procesión, todas son muy bonitas” • “El canto del Miserere en la plaza Viriato y el juramento del silencio” • “El dos y pingada del domingo de Resurrección” • “De Zamora no puede recomendarse un solo momento, deben ser todos, es una ciudad mágica” • “La Misa Crismal” • “Muchas: las procesiones de penitencia, el Miserere, el Baile de las 5 de copas, la salida de la Soledad o la subida de la Esperanza por Balborraz” • “El Miserere en la plaza de Viriato, uno de los instantes más sobrecogedores". • “El Juramento del Silencio, cargado de simbolismo” • “La salida de la Soledad” • “La subida de la Esperanza por Balborraz” • “Las procesiones de la noche, todas, por el silencio absoluto, difícil de explicar para alguien que viene de Sevilla” • “El Domingo de Resurrección y el ‘Dos y Pingada: cambio radical de ambiente: alegría, color y celebración tras días de recogimiento". • “El ambiente en las calles durante toda la semana”

José Luis Fernández

La otra cara de la moneda: "¿El momento más especial? Cuando se acaba"

Sin embargo, la Semana Santa de Zamora tiene otra cara: la de los que huyen cuando empiezan a escuchar al Merlú y los tambores. Y esos también son zamoranos, por mucho que decir en Zamora que aborreces la Pasión parezca un pecado capital. Prueba de ello son algunos de los comentarios recogidos en la encuesta:

• “Si quieren disfrutar de Zamora, que vayan en cualquier otra época” • “Cuando se pegan entre las directivas para ver quién es mejor” • “Solo recomiendo visitar Zamora en Semana Santa a mis enemigos” • “Cuando se termina, el lunes” • “El día que se acaba, que se puede ir tranquilo por la ciudad sin sufrir aplastamiento turístico y los sablazos de los bares” • “Cuando se van los turistas” • “Cuando se quitan el capirote y aparecen con los fusiles”

Al final, la Semana Santa de Zamora no se explica, se vive. Cada persona encuentra su momento, su rincón y su emoción. Más allá de recomendaciones, lo que queda es la experiencia: una ciudad que durante unos días se transforma y deja huella, tanto en quien llega por primera vez como en quien la siente cada año como propia.