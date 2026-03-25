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Los momentazos de la Semana Santa de Zamora que los vecinos de la ciudad recomiendan a los turistas

Nunca falta las voces más irónicas para quienes aseguran que el mejor momento de la Pasión llega… cuando termina "y Zamora recupera la calma"

Miserere del Yacente

Miserere del Yacente

Abril Oliva

La Semana Santa de Zamora está llena de momentos especiales y vivencias que no solo experimentan los zamoranos, también los turistas que acuden a la llamada de la Pasión atraídos por su esencia diferente. Pero, ¿qué es lo que no debería perderse alguien que la vive por primera vez? Para responder a esa pregunta, hemos preguntado a los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La mayoría coincide en señalar tres instantes imprescindibles: el sobrecogedor Miserere en la plaza de Viriato, el solemne Juramento del Silencio y la sobriedad única de las procesiones nocturnas, donde el silencio y la emoción lo envuelven todo.

VÍDEO | Ensayo del Miserere: las Capas Pardas preparan su canto más sobrecogedor

VÍDEO | Ensayo del Miserere: las Capas Pardas preparan su canto más sobrecogedor

Alba Prieto

Sin embargo, no faltan voces más irónicas que, con media sonrisa, aseguran que el mejor momento llega… cuando todo termina y la ciudad recupera la calma.

“Todos, desde el traslado hasta el domingo de Resurrección”

“Todos los días, no debería perderse ninguna procesión, todas son muy bonitas”

“El canto del Miserere en la plaza Viriato y el juramento del silencio”

“El dos y pingada del domingo de Resurrección”

“De Zamora no puede recomendarse un solo momento, deben ser todos, es una ciudad mágica”

“La Misa Crismal”

“Muchas: las procesiones de penitencia, el Miserere, el Baile de las 5 de copas, la salida de la Soledad o la subida de la Esperanza por Balborraz”

“El Miserere en la plaza de Viriato, uno de los instantes más sobrecogedores".

“El Juramento del Silencio, cargado de simbolismo”

“La salida de la Soledad”

“La subida de la Esperanza por Balborraz”

“Las procesiones de la noche, todas, por el silencio absoluto, difícil de explicar para alguien que viene de Sevilla”

“El Domingo de Resurrección y el ‘Dos y Pingada: cambio radical de ambiente: alegría, color y celebración tras días de recogimiento".

“El ambiente en las calles durante toda la semana”

VÍDEO | La procesión de las capas pardas de Zamora, en dos minutos

VÍDEO | La procesión de las capas pardas de Zamora, en dos minutos

José Luis Fernández

La otra cara de la moneda: "¿El momento más especial? Cuando se acaba"

Sin embargo, la Semana Santa de Zamora tiene otra cara: la de los que huyen cuando empiezan a escuchar al Merlú y los tambores. Y esos también son zamoranos, por mucho que decir en Zamora que aborreces la Pasión parezca un pecado capital. Prueba de ello son algunos de los comentarios recogidos en la encuesta:

Noticias relacionadas y más

“Si quieren disfrutar de Zamora, que vayan en cualquier otra época”

“Cuando se pegan entre las directivas para ver quién es mejor”

“Solo recomiendo visitar Zamora en Semana Santa a mis enemigos”

“Cuando se termina, el lunes”

“El día que se acaba, que se puede ir tranquilo por la ciudad sin sufrir aplastamiento turístico y los sablazos de los bares”

“Cuando se van los turistas”

“Cuando se quitan el capirote y aparecen con los fusiles”

Al final, la Semana Santa de Zamora no se explica, se vive. Cada persona encuentra su momento, su rincón y su emoción. Más allá de recomendaciones, lo que queda es la experiencia: una ciudad que durante unos días se transforma y deja huella, tanto en quien llega por primera vez como en quien la siente cada año como propia.

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