La Diputación distribuye 20.000 unidades de su libreto sonoro

La Diputación de Zamora pondrá a disposición del público un total de 20.000 ejemplares del libreto sonoro "Zamora. Escúchate", una propuesta que invita a vivir la Semana Santa desde una experiencia sensorial e inmersiva.

La distribución comenzará el miércoles y se prolongará hasta agotar existencias. Los ejemplares podrán recogerse de forma totalmente gratuita en la entrada del edificio de Las Arcadas, situado en la plaza de Viriato, en horario de 12.00 a 13.00 horas de lunes a viernes, en días laborales.

La propuesta la integran dos libretos que ofrecen un recorrido a través de la Semana Santa de Zamora y de la provincia mediante los contenidos sonoros a los que se accede con códigos QR, que permite al usuario acercarse a la emoción, la espiritualidad y los momentos más representativos de esta celebración.

Características

Cada procesión, tanto de la capital como de Bercianos de Aliste, ambas con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), tiene una imagen en un lado y en el anverso figura un breve texto que contextualiza el audio.

Con esta iniciativa, la Diputación de Zamora refuerza su apuesta por la promoción turística y cultural del territorio, poniendo en valor una de sus tradiciones más emblemáticas a través de un formato innovador y accesible para todos los públicos.

Soportes

Los libretos sonoros representan uno de los tres soportes que ha empleado la institución provincial en su campaña promocional de la celebración que aúna región y tradición.

Las otras dos propuestas corresponden a un catálogo integrado por más de 77 páginas, titulado "Zamora pasión esencial", donde se encuentra resumida la Pasión de la ciudad y de la provincia, y una serie de postales con los sonidos de las Semanas Santas con la catalogación Interés Turístico Regional de la provincia: Benavente, Villalpando, Fuentesaúco y Toro.