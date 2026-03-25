La AEMET amplía su predicción y se arriesga a vaticinar el tiempo en Zamora para toda la Semana Santa: "con seguridad"

Las buenas noticias llegan a Zamora desde la Agencia Estatal de Meteorología. Si el martes el delegado de Aemet en Castilla y León ya anunciaba un anticiclón y tiempo estable del Lunes al Jueves Santo, este miércoles la previsión meteorológica se ha ampliado hasta el Domingo de Resurrección con buenas noticias en cuanto a la climatología en Semana Santa.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha comunicado esa previsión meteorológica en la Junta de Seguridad celebrada este miércoles en Zamora de cara a los preparativos de las procesiones. Blanco ha indicado que "las previsiones son extraordinariamente buenas" durante toda la semana, hasta el Domingo de Resurrección, lo que hace prever una mayor afluencia de personas en las calles de la ciudad durante la celebración de la Pasión.

El subdelegado del Gobierno se ha referido además a la huelga prevista por el personal de Aemet durante los días de Semana Santa y ha explicado que entre los servicios mínimos que se contemplan está el del contacto de la Aemet que tendrán las distintas cofradías de Semana Santa de la ciudad de cara a saber el tiempo que hará durante el recorrido procesional.

Previsión de Aemet en la ciudad de Zamora para los próximos días. / Cedida

Ello pese a que, si se cumplen las previsiones, las llamadas al meteorólogo de Aemet, pueden no ser tan necesarias como en los años en los que existe inestabilidad atmosférica. Blanco ha comentado que el martes el responsable de Aemet en Castilla y León daba "con seguridad las previsiones hasta el Jueves Santo y lo importante de la llamada de hoy es que las ha ampliado ya hasta el Domingo de Resurrección, con un tiempo que va a ser, según se ha indicado, excelente, extraordinario", ha precisado el subdelegado del Gobierno.

Sin zonas de sombra

Ángel Blanco ha indicado además que las previsiones actuales son más precisas gracias a que se ha instalado un nuevo radar meteorológico en Guadramiro, en la provincia de Salamanca, que elimina las "zonas de sombra" y va a "mejorar mucho la vigilancia de los fenómenos meteorológicos adversos". Ese radar ha supuesto una "inversión importante" del Gobierno de España, de 2,7 millones, ha precisado Blanco.