Agotadas las invitaciones para el pregón de Semana Santa en Zamora

Las entradas para asistir al pregón, que pronunciará el poeta Jesús Losada el Domingo de Ramos en el Teatro Ramos Carrión, “se han agotado” según informan fuentes de la Junta pro Semana Santa de Zamora .

Las entradas se pusieron a disposición del público en la taquilla dependiente de la Diputación de Zamora martes y en menos de 24 horas ya no hay ninguna disponible.

Trayectoria

Doctor en Filología Portuguesa por la Universidad de Salamanca y licenciado en Filología Española e Italiana, además de poseer estudios en Teología.

En su larga trayectoria como poeta ha publicado más de 15 obras de poesía que han sido traducidas a diferentes idiomas, obteniendo importantes premios tanto nacionales como internacionales.

Como docente ha sido profesor de español en universidades de Italia, Portugal, India, Costa Rica y República Dominicana.

Recientemente ha coordinado las jornadas de I Jornadas Internacionales de Poesía de la esperanza, impulsadas por la Diócesis de Zamora en el marco de la muestra de Las Edades del Hombre.

El escritor y profesor zamorano, integrante de cuatro cofradías, realizó el pregón de Madrid en el año 2010.