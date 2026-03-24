Zamora revive el Domingo de Ramos el viacrucis Jesús Rey de los Mártires

La noche del Domingo de Ramos en Zamora acogerá uno de los momentos de mayor recogimiento de la Semana Santa con la celebración del viacrucis “Jesús Rey de los Mártires”, que recorre el casco histórico de la ciudad y transforma sus calles en un espacio de silencio, oración y música sacra.

El sentido de este acto radica “en entrelazar los episodios de la pasión y muerte de Jesucristo con el testimonio de los mártires del cristianismo de todas las épocas. De este modo, la Semana Santa zamorana recuerda no solo a los mártires del pasado, sino también a quienes siguen sufriendo persecución por causa de su fe en distintos lugares del mundo”, explican desde la Diócesis de Zamora.

A lo largo de las estaciones del viacrucis irán relatando los hechos de la Pasión de Jesús, vinculándolos con el sufrimiento y el testimonio de algunos de los mártires más significativos. Todo ello en un ambiente sobrecogedor, marcado por la austeridad, el canto coral y la contemplación, que convierte este recorrido en una de las expresiones más intensas de la espiritualidad de la Semana Santa de Zamora.

Viacrucis de mártires. / Cedida

El acto está organizado por la Misión de San Alfonso y el Coro San Alfonso, conjunto de voces graves estrechamente vinculado a la vida litúrgica de Catedral.

Sus interpretaciones solemnizan cada una de las estaciones y aportan una especial profundidad a la celebración.

Recorrido

El viacrucis “se celebrará el Domingo de Ramos, 29 de marzo, a las 21.30 horas, con salida en la iglesia del Tránsito. El itinerario discurrirá por Rúa de los Francos, plaza de San Ildefonso, plaza e Fray Diego de Deza, plaza de Arias Gonzalo, hacia la rúa de los Notarios y plaza de la Catedral. En el atrio catedralicio se interpretará la obra coral “Crucifixus”.

Tras la pieza, se regresará al templo de salida por rúa de los Notarios y rúa de los Francos.