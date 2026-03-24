La Pasión desde la cuna: los colegios de Zamora sacan la Semana Santa a las calles de la ciudad

A solo dos días de que el Nazareno de San Frontis cruce el Duero por el Puente de Piedra hacia el casco viejo de la ciudad, la Semana Santa ya se respira en las calles de Zamora. En la mañana de este martes eran los niños de distintos colegios católicos los que revivían el ambiente semanasantero recreando distintas procesiones de nuestra Pasión.

Los alumos de la Medalla Milagrosa sacaban por San Torcuato y alrededores una lograda versión de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras, con sus hachones, crucfijos, bombos, estandartes de las "palabras" y hasta dos agentes de Policía Nacional abriendo paso al desfile procesional.

La banda de música del colegio Corazón de María también recorrió el casco antiguo interpretando marchas semanasanteras y, en el barrio de Pinilla, los alumnos del colegio Santísima Trinidad (Amor de Dios) sacaron a la calle una de las procesiones más importantes para los vecinos de la margen izquierda del Duero, la de la Virgen de la Esperanza. Las peinetas y los caperuzos verdes ablandaron los corazones de padres, madres, abuelos y algunos curiosos del barrio que se acercaban a ver la procesión.

Los reposteros ya cuelgan en el Ayuntamiento de la ciudad y crecen las colas en las tahonas para encargar las aceitadas: ya casi ha llegado la Semana Santa Zamora.