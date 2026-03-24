La inminente llegada de la Semana Santa se anuncia en Zamora: los reposteros lucen en el Ayuntamiento y la Policía Municipal

Los reposteros de las cofradías y hermandades de Semana Santa y la Junta pro Semana Santa de Zamora engalanan el edificio del Ayuntamiento y de la Policía Municipal, respectivamente.

Los emblemas han sido cuidadosamente colocados por dos semanasanteros a través de las ventanas de los despachos municipales y permanecerán expuestos en ese lugar hasta el Lunes de Pascua.

La colocación de los emblemas de las cofradías es una de las actividades que anuncia a los zamoranos ajenos a la celebració y a los turistas la inminente llegada de la Pasión a las calles de la ciudad.

También la fachada de la Policía Municipal luce la bandera de la Junta pro Semana Santa de Zamora.