La inminente llegada de la Semana Santa se anuncia en Zamora: los reposteros lucen en el Ayuntamiento y la Policía Municipal
Los emblemas estarán situados hasta el Lunes de Pascua
Los reposteros de las cofradías y hermandades de Semana Santa y la Junta pro Semana Santa de Zamora engalanan el edificio del Ayuntamiento y de la Policía Municipal, respectivamente.
Los emblemas han sido cuidadosamente colocados por dos semanasanteros a través de las ventanas de los despachos municipales y permanecerán expuestos en ese lugar hasta el Lunes de Pascua.
La colocación de los emblemas de las cofradías es una de las actividades que anuncia a los zamoranos ajenos a la celebració y a los turistas la inminente llegada de la Pasión a las calles de la ciudad.
También la fachada de la Policía Municipal luce la bandera de la Junta pro Semana Santa de Zamora.
- Renfe anuncia la recuperación del tren de mañana entre Sanabria y Zamora
- Cien mil euros para dotar a la cafetería de la residencia de la Junta en Zamora
- Ya es oficial: la muestra 'EsperanZa' de las Edades del Hombre de Zamora se amplía, ¿hasta cuándo?
- Los inquilinos destrozan un chalé en un pueblo de Zamora y renuncian a su abogado para suspender el juicio
- Monte la Reina, campamento militar low cost de Zamora: obras de 39 millones se harán por 29
- Dos hombres acceden a las Capas tras 39 años de espera
- Me duele todo, pero sigo en pie”: la joven de Benavente Bianca Lizbeth relata la brutal agresión sufrida en La Bañeza
- El gran salto de la industria quesera, pendiente de un 'impulso institucional