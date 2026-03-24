Las fotografías de la Pasión toman la sala de exposiciones del Ramos Carrión

La sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión alberga desde el martes las casi 100 imágenes que han concurrido al XLI Concurso Nacional de Fotografía que organiza la Junta pro Semana Santa de Zamora.

El recorrido lo abre la imagen del Juramento del Silencio ganadora, de José Antonio Pascual a gran tamaño, mientras que según se avanza en la rampa de acceso se encuentran los premios y accésits.

Tras la descalificación de uno de los premiados que incumplía las bases, el segundo premio corresponde a una imagen de José Manuel Montes de La Tercera Caída en la Plaza Mayor titulada “Charco”, en tanto que las tres menciones especiales han correspondido a fotografías realizadas por Raúl Andrés Maestre, Víctor Olivencia y Lucía Gonzalo.

Entrega de los premios del Concurso de Fotografía de Semana Santa. / Victor Garrido / LZA

Valores

El certamen impulsado por las cofradías y hermandades persigue “potenciar, promover y divulgar todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras raíces, con nuestra devoción y nuestros momentos especiales” explicó el vicepresidente de la Junta por Semana Santa de Zamora, Josué Crespo.

Entrega de los premios del Concurso de Fotografía de Semana Santa. / Victor Garrido / LZA

El semanasantero ahondó, en la entrega de los premios, que la instantánea tomada en el acto del Juramento del Silencio el Miércoles Santo se impuso “por su calidad, aparte de por su calidad artística, por la fuerza que tiene y, sobre todo, por reflejar un momento emocionante a lo largo de la Semana Santa como es el juramento del silencio”.