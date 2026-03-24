Las estadísticas sobre lluvia y procesiones en la Semana Santa de Zamora en los últimos 50 años

Más de la mitad de las Semanas Santas en Zamora han registrado precipitaciones en mayor o menor medida en los últimos 50 años. Puedes ver el vaso medio lleno... o medio vacío en función de tu talante. Lo cierto es que, estadísticamente, el Lunes Santo y el Viernes Santo son los dos días más desafortunados conforme al historial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un desafío para las cofradías representantes de ambas jornadas semanasanteras:

Jesús en su Tercera Caída

Cristo de la Buena Muerte

Jesús Nazareno vulgo "Congregación"

Santo Entierro

Más de la cuarta parte de los Lunes y Viernes Santos hay posibilidades de que llueva. Además, uno de cada cinco Domingos de Resurrección y los Jueves Santos llueve en Zamora, porcentaje un poco menor al que registran las jornadas del Sábado Santo y Domingo de Ramos. Martes y Miércoles se convierten en los días donde tradicionalmente hay menos posibilidades de que llueva, según las estadísticas

El tiempo en Zamora durante las próximas jornadas. / Aemet

La Semana Santa de Zamora con más suspensiones de la historia

Pese a caer más agua en los años 2012 y 2013, las cancelaciones de desfiles récord ocurrieron en 2024, tercero en precipitación del último medio siglo. Y es que la celebración de 2024 pasará a la historia por ser el año con más suspensiones de procesiones de Semana Santa del último medio siglo debido a la lluvia. Nada más y nada menos que siete: Vía Crucis, Silencio, Esperanza, Vera Cruz, Nuestra Madre, Soledad y Resurrección. Además otros tres desfiles se vieron obligados a optar por recorridos cortos (Capas, Yacente y Jesús Nazareno) o interrumpir la carrera de forma abrupta (Santo Entierro).

ZAMORA. PROCESION VIA CRUCIS / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

La lluvia es añadido habitual de la Semana Santa y no es raro que caiga precipitación (algún copo de nieve se ha llegado a ver alguna mañana de Jueves Santo e incluso alguna tarde de Viernes Santo), incluso más de lo que lo ha hecho este año, pero nunca el agua había hecho tanto daño a los desfiles como en este 2024.

El máximo, 38 litros en 2016

36 litros de lluvia cayó en 2024 entre el Martes Santo y el Domingo de Resurrección. Es el tercer año que más agua ha caído durante una Semana Santa en el último medio siglo, con un 2012 y 2013 que se llevaron la palma con, respectivamente, 40 y 78 litros, según los datos extraídos del trabajo "La lluvia en las procesiones de Semana Santa de Zamora y los deterioros que causa en el patrimonio artístico de las cofradías", de Francisco Javier Casaseca García, publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos en su anuario 2016.

FOTOGRAFÍA: Miguel Ángel Lorenzo / VÍDEO: N. S.

El dilema eterno: ¿suspender, acortar o tirar?

Cuando la lluvia en Semana Santa amenaza con interrumpir las procesiones, las cofradías suelen retrasar el inicio, acortar el recorrido o cancelar directamente si el cielo apunta maneras. En ocasiones, optan por cubrir las tallas con plásticos o buscar refugio en templos cercanos, aunque estas medidas no siempre son suficientes para proteger el patrimonio.