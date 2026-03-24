Las estadísticas sobre lluvia y procesiones en la Semana Santa de Zamora en los últimos 50 años
En el último medio siglo, la lluvia ha interrumpido en numerosas ocasiones las procesiones de la Semana Santa zamorana, pero 2024 se llevó la palma: hasta siete desfiles
Más de la mitad de las Semanas Santas en Zamora han registrado precipitaciones en mayor o menor medida en los últimos 50 años. Puedes ver el vaso medio lleno... o medio vacío en función de tu talante. Lo cierto es que, estadísticamente, el Lunes Santo y el Viernes Santo son los dos días más desafortunados conforme al historial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un desafío para las cofradías representantes de ambas jornadas semanasanteras:
- Jesús en su Tercera Caída
- Cristo de la Buena Muerte
- Jesús Nazareno vulgo "Congregación"
- Santo Entierro
Más de la cuarta parte de los Lunes y Viernes Santos hay posibilidades de que llueva. Además, uno de cada cinco Domingos de Resurrección y los Jueves Santos llueve en Zamora, porcentaje un poco menor al que registran las jornadas del Sábado Santo y Domingo de Ramos. Martes y Miércoles se convierten en los días donde tradicionalmente hay menos posibilidades de que llueva, según las estadísticas
La Semana Santa de Zamora con más suspensiones de la historia
Pese a caer más agua en los años 2012 y 2013, las cancelaciones de desfiles récord ocurrieron en 2024, tercero en precipitación del último medio siglo. Y es que la celebración de 2024 pasará a la historia por ser el año con más suspensiones de procesiones de Semana Santa del último medio siglo debido a la lluvia. Nada más y nada menos que siete: Vía Crucis, Silencio, Esperanza, Vera Cruz, Nuestra Madre, Soledad y Resurrección. Además otros tres desfiles se vieron obligados a optar por recorridos cortos (Capas, Yacente y Jesús Nazareno) o interrumpir la carrera de forma abrupta (Santo Entierro).
La lluvia es añadido habitual de la Semana Santa y no es raro que caiga precipitación (algún copo de nieve se ha llegado a ver alguna mañana de Jueves Santo e incluso alguna tarde de Viernes Santo), incluso más de lo que lo ha hecho este año, pero nunca el agua había hecho tanto daño a los desfiles como en este 2024.
El máximo, 38 litros en 2016
36 litros de lluvia cayó en 2024 entre el Martes Santo y el Domingo de Resurrección. Es el tercer año que más agua ha caído durante una Semana Santa en el último medio siglo, con un 2012 y 2013 que se llevaron la palma con, respectivamente, 40 y 78 litros, según los datos extraídos del trabajo "La lluvia en las procesiones de Semana Santa de Zamora y los deterioros que causa en el patrimonio artístico de las cofradías", de Francisco Javier Casaseca García, publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos en su anuario 2016.
El dilema eterno: ¿suspender, acortar o tirar?
Cuando la lluvia en Semana Santa amenaza con interrumpir las procesiones, las cofradías suelen retrasar el inicio, acortar el recorrido o cancelar directamente si el cielo apunta maneras. En ocasiones, optan por cubrir las tallas con plásticos o buscar refugio en templos cercanos, aunque estas medidas no siempre son suficientes para proteger el patrimonio.
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