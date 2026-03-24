La AEMET confirma el tiempo que hará en Semana Santa en Zamora: sin sobresaltos al menos hasta el día más grande para la ciudad

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León, Aemet, Manuel Mora, ha avanzado la predicción del tiempo para la Semana Santa en Zamora en un acto de celebración del Día Meteorológico Mundial celebrado en la Biblioteca Pública de Zamora que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Fin de semana

El experto ha explicado que “el sábado y el domingo, un frente frío no muy activo va a rozar el norte peninsular. Puede que deje algunas precipitaciones, en principios, débiles entre el sábado y el domingo en el extremo norte y en la ibérica. El domingo también mencionar el viento en las provincias de Burgos y Soria”.

El responsable de la Aemet en la región ha indicado que a partir del Domingo de Ramos comienza un periodo estable y “en principio no habrá precipitaciones”.

Las autoridades y asistentes en el acto en la Biblioteca. / N. S.

En cuanto a las temperaturas “irían subiendo gradualmente después de ese bajón que habrá este fin de semana”.

Hasta el Jueves Santo ha remarcado que “parece ser que habrá tiempo estable y muy probablemente abarque toda la semana” y ha agregado que “es muy probablemente a partir del viernes que continúe, pero ha enfatizado que "faltan todavía muchos días".

Respecto a cómo será la comunicación con las cofradías y hermandades de Semana Santa, Manuel Mora, ha comentado que “se establece un protocolo de comunicación con las autoridades de protección civil” y tiene la posibilidad de “consulta telefónica en caso de tiempo adverso”.

Huelga

También ha asegurado que los servicios mínimos en la huelga anunciada por los trabajadores de la AEMET estará regulada por “una resolución que todavía no ha salido” pero ha asegurado “la prestación de servicios esenciales como es la protección de vidas y bienes” en eventos multitudinarios, como son las procesiones de Pasión.