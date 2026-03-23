La periodista Yanela Clavo insta a los jóvenes a continuar la tradición de la Semana Santa de Zamora

La periodista Yanela Clavo reivindicó el valor de la fe y la herencia familiar el domingo en el pregón de la Casa de Zamora en Madrid.

El acto, impulsado desde hace 74 años por la Casa de Zamora en Madrid, comenzó con la presentación de la pregonera a cargo de su hija Manuela, en un guiño a la continuidad generacional de una tradición que, según defendió, sigue viva porque "aquello que un día recibimos… también lo estamos entregando".

A lo largo de su intervención, la pregonera evocó los principales momentos de la Pasión zamorana, con referencias a figuras como Barandales o el Merlú, que tocaron en vivo en el auditorio Mutua Madrileña.

La periodista de Radio Marca optó por un recorrido cronológico aderezado por recuerdos familiares, escenas de infancia y vivencias compartidas con padres, hermanos, amigos e hija.

Perspectiva del auditorio cuando accedió el Barandales de la Junta pro Semana Santa de Zamora. / Junta pro Semana Santa de Zamora

Yacente

También compartió con el auditorio, integrado por más de 500 personas entre representes políticos de la provincia, de las cofradías y hermandades de Pasión a lo que se unieron zamoranos en la diáspora, sus fuertes lazos con la Penitente Hermandad de Jesús Yacente donde desfila su padre.

La hermandad estuvo representada por el canto del Miserere, y en el escenario por un hachón y "una vela roja usada" e incluso el medallón con cordón amarillo de su progenitor, que la pregonera agarró con fuerza en varios momentos de su alocución.

Soledad

Con mucho cariño se refirió la pregonera a la procesión de la Virgen de la Soledad, de la que forman parte "las mujeres de la familia" y cuya imagen estuvo presente, a través de una fotografía, al lado de su lado en el escenario.

La periodista defendió que la Semana Santa de Zamora se vive con los cinco sentidos y apeló, tanto a zamoranos como a visitantes, a acercarse a una celebración capaz de dejar una huella permanente. "Si vais, volvéis", afirmó.

La pregonera durante su intervención. / Cedida

Futuro

En la parte final de su intervención se dirigió a los más jóvenes, instando a que sean ellos quienes garanticen la continuidad de la tradición, no solo en sus formas externas, sino también en su dimensión espiritual. "Que sean ellos quienes continúen esta tradición, pero no solo en sus formas y costumbres, sino también en su fe" subrayó.

Cerró con un agradecimiento a su entorno familiar, a sus amistades y a quienes la acompañaron en el acto y remarcó que la Semana Santa es "una cita que deseo, anhelo, amo, siento y soy" e invitó a que "el orgullo nos dé fuerza para continuar ese legado".

Representantes institucionales

A continuación, tomó la palabra la presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, Mariluz Uña, quien señaló que el pregón es "una de las principales actividades de proyección exterior de la Pasión fuera de Zamora", apuntó que "esa continuidad es el resultado del compromiso de muchas generaciones de zamoranos" y agregó que la Casa de Zamora en Madrid "es una embajada sentimental, cultural y social de provincia para seguir difundiendo el nombre de Zamora con dignidad y seriedad".

La presidenta de la Casa de Zamora en Madrid durante su intervención. / Cedida

Por su parte el presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Israel López Campos, precisó que la celebración "es un legado que se sostiene año tras años gracias a personas que, sin esperar nada a cambio, lo dan todo" y señaló que este año está marcado por "los avances en la construcción" de nuevo Museo de Semana Santa que "tiene que ser un orgullo" y demandó "la unidad" entre las cofradías y hermandades porque la Pasión "la tenemos que entregar más viva a los que vienen".

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, señaló que la celebración en Zamora "no es solo un evento, es nuestro sistema métrico decimal para contar el tiempo", mientras que el teniente de alcalde de Zamora, David Gago, tras dirigir unas palabras afectuosas a todos los galardonados con los premios Banzo de Oro, citó al romancero y concluyó: "La Bien Cercada tiene la mejor Semana Santa de mundo porque Zamora no se detiene, porque estamos muy vivos".

Las representantes del colegio Santísima Trinidad.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, expresó que la Semana Santa es "identidad y es memoria y es una Pasión que se trasmite de padres a hijos" y subrayó que "es un tiempo de recogimiento, es una vivencia que se vive con intensidad y que deja huella, en quien lo vive a través de las cofradías, y en quien lo vive a través de las procesiones que tenemos en todo nuestro territorio" e invitó a los presentes a que "una vez en su vida hay que estar con los zamoranos en la Semana Santa" y "a visitar nuestros pueblos, que os acerquéis a nuestra tierra que habrá gente que os acogerá con los brazos abiertos".

Además, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, confesó que para ella la mejor Pasión de la región era la de Zamora. "Lo digo en todos los sitios porque me siento muy orgullosa de ella". La representante del Gobierno autonómico reiteró el compromiso con el Museo de Semana Santa de Zamora y sentenció que "los pasos hay que verlos en la calle" y la celebración "hay que vivirla y conocerla en la calle".

La Unión Musical de Pozuelo. / Cedida

La música volvió a tener protagonismo en el acto. La Unión Musical de Pozuelo, vinculada con el Santo Entierro desde hace años, interpretó compases de "Los Clavos".

Las notas que escribiera Antonio Pedrero Rojo dieron paso a la entrega de los premios Banzo de Oro.

Premios Banzo de Oro

Feliciano Ferrero agradece su Banzo de Oro Institucional.

Los primeros en subir al escenario fueron dos profesoras del colegio Santísima Trinidad, Banzo de Oro a la labor educativa, ya que desde hace 24 años el centro lleva a cabo un proyecto de acercar la tradición a los más pequeños.

El relevo lo tomó Feliciano Ferrero, Banzo de Oro Institucional, porque como secretario de la Fundación Caja Rural apoyó muchísimas iniciativas culturales.

Antonio Pedrero recibe el Banzo a la Trayectoria. | JORDI EXPÓSITO EN CORTESÍA A LA CASA DE ZAMORA EN MADRID

Por su parte, el artista Antonio Pedrero recibió el Banzo de Oro a la trayectoria, momento en el que parte del público se puso de pie.

El integrante de la Casa de Zamora en Madrid, Luis Felipe Palacios, que le entregaba el premio, abogó por que "este Banzo de Oro sea un paso más para su nombramiento como hijo predilecto de Zamora". En su respuesta el artista, con el humor que le caracteriza, aludió a que cuando llegó a Madrid con 14 años "frecuentaba ya la Casa con pantalón corto y ahora con bastón".

El coro de Luz y Vida durante la interpretación de una de las obras que canta en el desfile procesional.

El galardón a la aportación musical correspondió al coro de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida.

Su responsable, Eduardo Reguillón, explicó que son 25 cantores, tres de ellos desde el inicio, que empiezan a ensayar en octubre y siguen la estela de un "grupo de valientes" que lo crearon en 1993. Con la entonación de varias composiciones, entre ellas el mítico "Profundis", concluyó el 74 pregón de la Casa de Zamora en Madrid.