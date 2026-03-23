Holy Quedada de cromos de Semana Santa, este sábado en Zamora

Zamora se prepara para acoger este sábado 28 de marzo a las 12.30 horas una Holy Quedada en la Plaza Sagasta, un encuentro abierto al público que reunirá a aficionados y coleccionistas con motivo del lanzamiento del álbum y cromos Holycards Semana Santa Zamora, que saldrán a la venta este miércoles 25 de marzo.

La Holy Quedada será un evento participativo y dinámico en el que los asistentes podrán intercambiar cromos, participar en sorteos y disfrutar de diferentes actividades en un ambiente festivo. Este tipo de encuentros tienen como objetivo fomentar la convivencia y el contacto directo entre los seguidores de la colección.

Durante la Holy Quedada se realizarán diversos sorteos de calcetines de Semana Santa, así como de cromos de la colección. La jornada también contará con el patrocinio de Caja Rural de Zamora, cuyo apoyo resulta clave para llevar a cabo esta iniciativa en la ciudad.

Por su parte, el lanzamiento del álbum Holy Cards Semana Santa Zamora permitirá a vecinos, visitantes y amantes de la Semana Santa descubrir y coleccionar los momentos, imágenes y cofradías más representativas de esta tradición tan arraigada.

Este proyecto se enmarca en una nueva forma de vivir la Semana Santa, combinando tradición, cultura y ocio a través del coleccionismo, y generando un espacio de participación para todos los públicos.