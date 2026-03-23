Cuenta atrás para la Semana Santa de Zamora: 30.000 itinerarios en la calle

La ciudad ya cuenta las horas para el Nazareno de San Frontis pase a la margen derecha como preámbulo de la Semana Santa. Y uno de los rituales de todos los zamoranos es consultar el recorrido que hará este desfile y las cofradías en el itinerario oficial.

Del folleto se han editado un total de 30.000 unidades que se entregarán gratuitamente con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA del miércoles día 25 de marzo.

Portada del itinerario oficial de la Semana Santa 2026. / Victor Garrido / LZA

El itinerario oficial "quizá no será el más espectacular, pero es el más masivo, es cómodo, es de bolsillo y, sobre todo, ya forma parte de la escenografía de la Semana Santa de Zamora” remarcó el director de comunicación de Caja Rural.

El también responsable de la Fundación Científica, Narciso Prieto señaló que “su realización es una muy buena forma de hacer Zamora y en realidad es una muy buena forma de hacer Semana Santa”.

Narciso Prieto en la rueda de prensa. / Victor Garrido / LZA

El presidente de la Junta pro Semana Santa, Israel López Campos remarcó que el itinerario tiene este año por portada la ilustración del cartel artístico de Carlos Adeva. Esta iniciativa conjunta “demuestra unas sinergias entre instituciones, entre la Junta Pro-Semana Santa, en definitiva entre los zamoranos, que comienza a andar mucho antes de que llegue nuestra Semana de Pasión”.

Pregón

También explicó que del pregón que pronunciará el poeta Jesús Losada el Domingo de Ramos en el Teatro Ramos Carrión han editado un millar de unidades que se repartirán al acceder al acto, por gentileza de Caja Rural.

Las invitaciones para el pregón puede recoger en la taquilla del Ramos en su horario habitual.

Representantes de las instituciones y al fondo la portada del pregón. / Victor Garrido / LZA

Respaldo

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabeza, destacó que “las instituciones tienen que apoyar, pero realmente quien hace la Semana Santa es la gente. Nosotros, de alguna manera, reflejamos ese sentir de todo el pueblo de Zamora, el sacar a la calle cada año la Semana Santa con ese fervor, pero sobre todo yo creo que la voluntad de mantener una tradición que es auténtica y en a que se trabaja durante todo el resto del año para que salga adelante y para mostrar nuestra mejor cara a los que vienen a visitarnos”.

El diputado de Cultura, Víctor López de la Parte indicó que “miles de personas que nos vienen a visitar van a tener en sus manos este pequeño itinerario, muy práctico para conocer donde van a estar todos nuestros desfiles profesionales, de nuestras cofradías y hermandades a lo largo de la Semana Grande de la ciudad de Zamora”.

El diputado de Cultura, Víctor López de la Parte. / Victor Garrido / LZA

Ocupación total en Zamora

Desde Zamora 10 su presidente, Alfonso Martín, enfatizó que la “tenemos que estar donde haya un motor económico y la Semana Santa es un motor turístico importante”, mientras que el presidente de Azehos, Ángel Vicente Martín subrayó que “ahora mismo la ocupación hotelera prevista para la semana de Pasión es de un 100% en la capital y en el alfoz y en la provincia tenemos un 95%”.

Colaboraciones

El itinerario, que ve la luz gracias al respaldo de Caja Rural, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Zamora 10, Azehos y el diario decano de la prensa zamorana.