Andas talladas en Zamora para un Nazareno asturiano

El tallista José Antonio Pérez cuenta con una nueva contribución a la Semana Santa de Villaviciosa en Asturias.

En esta ocasión de las manos del artista han salido las primeras andas para el Nazareno que ha efectuado en madera de cerezo con estructura interior de aluminio para aligerar su peso.

La pieza presenta un altillo calado "más airoso porque queríamos hacer esa diferenciación entre el cuerpo de abajo, más macizo y la parte superior" describe el zamorano que dio a conocer su obra este fin de semana en un acto en Villaviciosa.

Relación mesa e imagen

Una de las marcas del artesano pasa por poner en relación el soporte de madera y la imagen que lleva encima. Para estas andas ha optado por "un cordoncito en oro viejo que trata de recordar al cordón que ciñe la túnica del Nazareno".

Detalle de una de las esquinas / Cedida

Las esquinas de las andas son singulares, ya que "son las zonas con más volumen" atestigua el autor que reconoce que "lo que he hecho es desplazar" el volumen, que habitualmente se ubica en el centro, "hacia la esquina para darle más importancia" a esa zona.

Relación de décadas

El tallista zamorano tiene una estrecha relación con la Semana Santa de Villaviciosa donde ha hecho con anterioridad cinco andas desde 2008.

Tal es la vinculación de esta celebración asturiana con el artista que con motivo de los 350 años de la fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno le encargaron una escultura urbana. El bronce representa a un niño ataviado con la túnica de la cofradía.

Incluso Pérez pronunció en 2024 el pregón de la Pasión de Villaviciosa, una de las celebraciones más importantes del norte de España que aspira ahora a lograr ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Imagen donde se aprecia el cordón del altillo y el volumen de la esquina. / Cedida

Trayectoria

José Antonio Pérez , sin duda, es una de las referencias artísticas de la Pasión de Zamora. Cuenta con 14 mesas en la capital, entre ellas las del Nazareno de La Congregación, la de Jesús en su Tercera Caída, Ecce Homo, Descendido o La Conducción sin olvidar la restauración de la Urna o la extraordinaria cruz del 50 aniversario de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras.