Ana Pastor Julián ensalza la Semana Santa de Zamora en el pregón del Club La Opinión-El Correo de Zamora: “Aquí la fe no se grita: se camina y se proclama”

La Semana Santa de Zamora como herencia, memoria, fe e identidad. Sobre esa idea construyó Ana Pastor Julián el pregón organizado por el Club La Opinión-El Correo de Zamora, en una intervención de marcado tono emocional y espiritual en la que presentó la Pasión zamorana como una de las expresiones más profundas de la ciudad y de su forma de entender la vida. El discurso dibujó una Zamora que no vive su Semana Santa como un acontecimiento añadido al calendario, sino como una tradición que forma parte de su raíz y de su lenguaje más íntimo.

A su llegada, la pregonera entró en el Paraninfo con un sonido tan zamorano como el del Barandales, "prestado" por la Cofradía de Jesús en su Tercera Caída, tras ser recibida por la directora general del periódico, Ángeles Rivero, por el redactor jefe, Luis Garrido y el gerente de la empresa, Carlos Zardaín, además del vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte.

El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha presidido el acto que presenta la conductora del club, Carmen Ferreras. El escenario del paraninfo está engalanado con cinco crucifijos obra del escultor benaventano José Luis Alonso Coomonte, fallecido el pasado mes de diciembre, cedidas por la Cofradía de Jesús en su Tercera Caída.

Ana Pastor Julián retrató una ciudad que cambia con la llegada de la Semana Santa de Zamora. No de forma brusca, sino en el ritmo, en la mirada y en el silencio. Las calles, vino a decir, se vuelven más lentas; las conversaciones bajan el tono; la ciudad se recoge y se prepara. Junto a esa dimensión exterior, el pregón subrayó también la parte más doméstica de la celebración: las familias que se reencuentran, quienes regresan a casa, las sopas de ajo al volver de madrugada, los dulces tradicionales y las mesas llenas de recuerdos compartidos.

Uno de los ejes del pregón fue el reconocimiento a las cofradías de Zamora. La pregonera las definió como “el alma que camina” y agradeció su papel en la conservación de una herencia que da continuidad a la Semana Santa año tras año. En su discurso destacó el trabajo callado de quienes preparan cada detalle, cuidan cada paso y transmiten a los más jóvenes una forma de vivir la fe y la ciudad que, en Zamora, sigue teniendo una enorme fuerza colectiva.

El texto avanzó después por las distintas jornadas de la Pasión para construir un recorrido reconocible para cualquier zamorano. Desde la Borriquita, evocada como la primera catequesis sentimental de muchos niños, hasta la Resurrección, el pregón planteó la Semana Santa de Zamora como un relato continuo que pasa de la luz al dolor y del dolor a la esperanza. En ese itinerario aparecieron también la Tercera Caída, el Vía Crucis, el recogimiento del Miércoles Santo y la sensación de que cada jornada deja una huella distinta en la ciudad.

Especial peso tuvieron en la intervención algunos de los grandes símbolos de la Semana Santa zamorana. Ana Pastor Julián detuvo su mirada en Barandales, presentado como “la voz que anuncia” y como uno de los sonidos más reconocibles de la ciudad, capaz de llamar no solo a la procesión, sino también a la memoria colectiva. También destacó el Miserere, convertido en el pregón en un lamento compartido que parece surgir de la tierra, y el Merlú, cuya llamada en la madrugada del Viernes Santo convoca a “un pueblo entero” y marca uno de los momentos más intensos de la Pasión zamorana.

Otro de los conceptos más repetidos fue el del silencio. No como ausencia, sino como una forma de expresión propia de Zamora. El pregón defendió que en la ciudad el silencio no se impone, sino que se comparte, se contagia y acompaña el paso de las cofradías por rúas, plazas, cuestas y alrededores de la Catedral. Esa idea atraviesa todo el texto y funciona como uno de los rasgos que, según la pregonera, mejor explican la singularidad de la Semana Santa de Zamora.

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En su tramo final, Ana Pastor Julián reivindicó los valores que, a su juicio, siguen latiendo en esta celebración: dignidad, sacrificio, humildad, perdón, esperanza, respeto, comunidad y verdad. Y cerró el pregón con una invitación directa a zamoranos y visitantes para volver a caminar juntos una Semana Santa que, según defendió, no solo se contempla: se vive. El acto del Club La Opinión-El Correo de Zamora dejó así una idea clara: que la Semana Santa sigue siendo uno de los grandes signos de identidad de Zamora y el espejo en el que la ciudad se reconoce cada año.