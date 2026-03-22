Yanera Clavo reivindica la tradición en una exaltación íntima de la Semana Santa de Zamora
La pregonera reivindica el valor de la fe y la herencia familiar en el pregón de la Casa de Zamora en Madrid
El peso de la tradición, la fe y la memoria familiar como pilares de Semana Santa de Zamora suponen alguno de los ingredientes que confeccionaron el pregón de la Pasión de Zamora en la capital de España, pronunciado por la periodista Yanera Clavo Fontanillo.
El acto, impulsado desde hace 74 años por la Casa de Zamora en Madrid, comenzó con la intervención de Manuela, hija de la pregonera, en un guiño a la importancia de la continuidad generacional de una tradición que, según defendió, sigue viva porque “aquello que un día recibimos… también lo estamos entregando”.
A lo largo de su intervención, la pregonera ha evocado los principales momentos de la Pasión zamorana, con referencias a figuras tan icónicas como Barandales o el Merlú, que tocaron en vivo en el auditorio Mutua Madrileña.
Autobiográfico
La periodista de Radio Marca opto por un recorrido cronológico aderezado por recuerdos familiares, escenas de infancia y vivencias compartidas con padres, hermanos, amigos e hija.
Uno de los ejes del pregón fue precisamente ese carácter autobiográfico. La comunicadora aludió a cómo creció vinculada a la Semana Santa de Zamora desde niña, acompañada por sus abuelos y sus padres, y cómo con el paso del tiempo ha seguido transmitiendo ese mismo sentimiento a su hija.
La pregonera compartió con el auditorio, integrado por representes políticos de la provincia y de las cofradías y hermandades de Pasión, sus fuertes lazos con Penitente Hermandad de Jesús Yacente donde desfila su padre, representada con su hachón y "una vela roja usada" y a la procesión de la Soledad, de la que forma parte las mujeres de la familia y suya imagen estuvo presente, a través de una fotografía, al lado de la dama en el escenario.
La periodista defendió que la Semana Santa de Zamora se vive con los cinco sentidos y apeló tanto a zamoranos como a visitantes a acercarse a una celebración capaz de dejar una huella permanente. “Si vais, volvéis”, afirmó.
Futuro
En la parte final de su intervención se dirigió a los más jóvenes, pidiendo que sean ellos quienes garanticen la continuidad de la tradición, no solo en sus formas externas, sino también en su dimensión espiritual. “Que sean ellos quienes continúen esta tradición, pero no solo en sus formas y costumbres, sino también en su fe” subrayó
Cerró su intervención con un agradecimiento a su entorno familiar, a sus amistades y a quienes la acompañaron en el acto, además de una llamada a seguir llevando “por el mundo el nombre de Zamora y su Semana Santa”.
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