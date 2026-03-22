El pregón de la Semana Santa de Bercianos de Aliste: Una exaltación de la simbología y la devoción

La histórica hermandad penitencial del Santo Entierro de Bercianos de Aliste, antiguamente Santa Vera Cruz, “reproduce en toda su simbología los patrones de esas asociaciones de disciplinantes que fueron pioneras en los desfiles procesionales hasta que el Concillio de Trento (1545-1563) cambió el ceremonial al alentar el gusto por la iconografía escultórica que hoy predomina en la mayoría de las procesiones de Semana Santa”.

Así lo expresaba Carlos González Pieras, andaluz de Malága y actual Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León en el pregón oficial de la Semana Santa “La Pasión de un Pueblo” de Bercianos 2026 que tenía lugar, con el Santo Cristo como testigo, en la iglesia parroquial de San Mamés: “ Los habitantes de Bercianos de Aliste son, con toda seguridad, lo que sus ancestros querían que fueran; hacen devoción de los mismos cultos que ellos ayudaron a conformar; no necesitan revivir de manera apresurada y torticera la historia porque el presente es una manifestación antropológica y sociológica de la historia”.

Echaba a andar así La Pasión de un Pueblo bajo la atenta mirada de los hombres y mujeres que integran la cofradía del Santo Entierro, con el Cabilldo al frente representado por Pedro García del Río (Juez), Teo Nieto Vicente (párroco) y Juan Lorenzo Blanco (presidente), acompañados por el presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez.

Pregón de Carlos González en Bercianos / Ch. S.

Una Semana Santa única en toda “La Raya” de España y Portugal de Galicia a Andalucía, declarada en 2014 Bien de Interés Cultural (BIC), de carácter inmaterial, tras la resolución del expediente el 19 de diciembre de 2013 donde se recogía expresamente la relevante y singular manifestación cultural de ceremonias y procesiones y su naturaleza inalterada desde el siglo XVI por haberse trasmitido entre padres e hijos como patrimonio vivo y seña de identidad de toda una comunidad. Antes, en 2012 había sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.

Para el pregonero la Semana Santa de Bercianos se engloba en tres pilares fundamentales: historia de la religión hecha carne en sus oficiantes, espíritu de un pueblo transmitido y mantenido desde generaciones y un rico relato que enlaza sutilmente el significado y el significante: “Además de las raíces antropológicas y de la religiosidad popular, los actos que se desarrollan en Bercianos de Aliste en tiempos de Pasión componen un relato, un lenguaje, una narración, conformados de signos, símbolos y procesos de significación perfectamente subsumibles por su riqueza en cualquier análisis simbiótico que se precie”.

Pregón de Carlos González en Bercianos / Ch. S.

En pocos lugares como en Bercianos de Aliste existe un arraigo tan grande por la Semana de Pasión y por sus ceremonias colaterales: “Arraigo que procede de etimología evidente, raíz, una raíz que une a un caserío, a la tierra y a sus productos; a la comunidad y a sus liturgias para luego proceder a su proyección temporal por ser el pueblo heredero de la historia y facedor de historia”.

El pregón de “La Pasión de un Pueblo” de Bercianos surgía en 2012 tras ser declarada la Semana Santa Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.

Desde entonces, por norma general, si puede ser, cada Sábado de Dolores (este año se adelantaba una semana), tiene lugar el pregón y ya hubo 12 pregoneros: José Luis Alonso Ponga de la Universidad de Valladolid (2012), el musicólogo zamorano Joaquín Díaz González (2013), el imaginero Ricardo Flecha Barrio (+ 2014), Vicente Díez Llamas (2015), el cura José Ángel de las Heras (+ 2016), el sacerdote Pedro García González (2017), Luis Jaramillo de la Cope (2018), el periodista de Sanzoles y ex redactor jefe de La Opinión-El Correo de Zamora Celedonio Pérez Santos (2019), el arquitecto Enrique Saiz Martín (2023), el ecónomo de la Diócesis de Zamora José Manuel Chillón Lorenzo (2024), Pilar Panero García de la Universidad de Valladolid (2025) y Carlos González Pieras (2026)

Como preludio a la Semana Santa que comenzará el Domingo de Ramos para el viernes de Dolores a las 19 horas está programado el Vía Crucis hasta el Calvario. El Sábado de Dolores se dedicará al “Concejo de Confradía” donde los propios disciplinantes dedicarán la jornada a la limpieza y de coro del pueblo y muy en particular del Camino del Calvario para el Viernes Pasión de Cristo.