La popular Ana Pastor pregona la Semana Santa

La antigua presidenta del Congreso, Ana Pastor Julián, será la encargada de pregonar la Semana Santa de Zamora en el CLUB DE LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La zamorana ahondará el lunes día 23 de marzo en la celebración en un acto que presidirá el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez y que presentará Carmen Ferreras.

La popular toma el relevo en el pregón del foro cultural del diario del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

En el pregón el arte tendrá su espacio. Así el acto comenzará con música interpretada por el conjunto Lignum Sonus, mientras que la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída compartirá con los asistentes algunas de las aportaciones realizadas por el difunto José Luis Alonso Coomonte y tocará su Barandales.

Trayectoria

Ana Pastor Julián pasó la infancia en su pueblo natal, Cubillos, se formó en un colegio de la capital y posteriormente se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca.

Accedió como funcionaria al Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria, ejerció como doctora en las ciudades de Salamanca, Ferrol y Pontevedra.

Política

Empezó en la carrera política como directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura.

Posteriormente fue ministra de Sanidad y Consumo, entre 2002-2004, y ministra de Fomento de 2011 a 2016, además de vicepresidenta segunda y presidenta del Congreso de los Diputados. El pasado año se despidió de la vida política.

Reconocimientos

A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples condecoraciones, entre las que destacan la Real Orden de Carlos III y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Medalla del Congreso de los Diputados las medallas de Oro de las Cortes Generales como parte del Consejo Asesor para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución y la Gran Cruz de la Orden Militar de Cristo de la República Portuguesa.

Pese a sus múltiples compromisos, la zamorana ha mantenido un estrecho contacto con su tierra de origen. Como prueba participó en la inauguración de un curso de la Escuela de Enfermería de Zamora y ha asistido en varias ocasiones al acto del Juramento del Silencio.

Entrada libre

Pastor Julián intervendrá el lunes día 23 de marzo a partir de las 20.00 horas en el recién reformado paraninfo del Colegio Universitario.

El pregón cuenta con entrada libre hasta completar el aforo de la sala dependiente de la Diputación de Zamora.