Los músicos vinculados con el paso de La Agonía, premiados

El paso de La Agonía de la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora celebró el sábado la entrega de la tercera edición de su galardón Banzo de Oro Ruiz de Zumeta.

El acto tuvo lugar tras la misa en memoria fallecidos y supuso un acto de encuentro entre los cargadores y quienes interpretan la música en su caminar el Viernes Santo.

En esta edición los reconocimientos han recaído en el músico Manuel Alejandro López y en la Banda Filarmónica de Braganza.

El músico

El director de la Banda de Música de Zamora desde hace una década, Manuel Alejandro López, en su vertiente de compositor escribió la marcha dedicada al grupo escultórico en el año 2019.

Se trata de una composición que desde entonces les acompaña cada madrugada del Viernes Santo y que representa "una pieza que ya forma parte del ADN emocional de los cargadores", indican desde la organización del premio.

La obra se estrenó durante la Cuaresma de ese año en el concierto "Acordes de Pasión".

El músico Manuel Alejandro López con su reconocimiento. | CEDIDA

Filarmónica de Braganza

El otro premio recayó en la Banda Filarmónica de Braganza, colectivo musical que mantiene una estrecha relación con La Agonía; de hecho, este Viernes Santo se cumplirá la undécima madrugada acompañando al paso.

Fundada en el año 1977, la formación ha evolucionado desde la "minibanda" de Albino Carneiro, pasando por las direcciones de José Barradas y Bruno Rodrigues.

La agrupación musical ahora se prepara para una nueva etapa bajo la batuta de Ricardo Ferreira, quien se estrenará este Viernes Santo.

El galardón "El Banzo de Honor Ruiz de Zumeta sirve para recordar que la procesión de La Congregación es un organismo vivo", precisan.

Historia del paso

Los galardones toman el nombre del artista Juan Ruiz de Zumeta, quien talló el retablo de La Agonía en el año 1604, y pretende busca tender un puente entre la historia y el presente.

El grupo escultórico se incorporó a la procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno en el año 1866, "desde entonces siempre ha salido a hombros de los cargadores" y precede a la imagen de la Virgen de la Soledad.