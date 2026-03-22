Dos hombres acceden a las Capas tras 39 años de espera
Las Capas vive la entrada de nuevos hermanos, los reconocimientos a los mayordomos y el premio a Pedro Hernández Garriga.
La Hermandad de Penitencia vivió el sábado una tarde maratonia en su sede canónica.
El templo de San Claudio de Olivares acogió una breve procesión por el interior del templo que dio paso a una eucaristía.
Tras la homilía tuvo lugar la entrada de nuevos hermanos. A Jesús Ángel Calvo Sampedro y a Carlos Jiménez Sánchez les pusieron sus capas, previa bendición de las prendas, tras casi 40 años de espera. Su acceso ha tenido lugar tras "39 años", reconoció antes del acto el presidente de las Capas Antonio Martín Alén.
Además vivieron un momento muy especial los cuatro mayordomos del año a quienes entregaron el botón de plata. El honor lo recibieron Juan Jambrina Martín, Francisco de Asis Prieto Martín, Carlos Haedo de la Torre y Jaime Gómez Peralta.
Premio Bombardino
Posteriormente Pedro Hernández Garriga recibió el premio Bombardino de las Capas "por su valiosa, acertada y constante colaboración con la música de la Semana Santa de Zamora".
El semanasantero ha escrito obras destacadas para la celebración, especialmente la zamorana, como son las marchas "Nuestra Madre", "Jesús Nazareno de la Vera Cruz", "Cristo, Nuestro Bien", "Yeridat", "Nazarenus", "Sancti Spiritus" y "Las cruces de Zamora", marcha que estrenó el viernes en el concierto homenaje del galardón.
En 2001 el músico se hizo cargo de la dirección del cuarteto de viento de la Hermandad de Penitencia, formación para la que ha escrito varias composiciones que encajaban con la singularidad del desfile.
La entonación el Miserere Castellano sirvió de despedida y preámbulo de la noche del Miércoles Santo.
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