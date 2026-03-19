Tres iglesias más de Zamora abrirán al público en Semana Santa

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión de subvenciones, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por un importe total de 65.885 euros, a once diócesis y archidiócesis de la Iglesia titulares de templos en Castilla y León para financiar el Programa de Apertura de Monumentos en Semana Santa 2026.

Este programa se llevará a cabo entre el 27 de marzo y el 5 de abril y su objetivo es facilitar el acceso gratuito a los visitantes durante el periodo vacacional. Con este programa, la Junta subvenciona a las diócesis por los 267 templos que han puesto a disposición para la visita, distribuidos por 212 localidades de la comunidad, situados en su mayoría en el entorno rural.

Zamora, diócesis habitualmente excluida de este tipo de programas, en esta ocasión ha incluido a la iglesia de San Mamés, en Bercianos de Aliste, San Félix de El Perdigón y la Asunción de Morales del Vino. Junto con la de Plasencia (que coge parte de la provincia de Salamanca) es la diócesis con menos templos acogidos a la iniciativa, con gran diferencia.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte viene desarrollando los Programas de Apertura de Monumentos de Castilla y León, con el objetivo de conseguir una mayor disponibilidad de recursos dentro de la oferta cultural y turística de la comunidad, lo que en periodos de gran afluencia de visitantes, como son los de la Semana Santa o el verano, posibilitan el acceso y conocimiento de un mayor número de recursos culturales y artísticos de la comunidad que habitualmente no son visitables o tienen condiciones de visita muy limitadas.

Asimismo, el incremento de los visitantes que son atraídos por la realización de estos programas de apertura de iglesias o templos contribuye a la dinamización económica y social de los municipios y del entorno, mayoritariamente rural.

Apertura de Monumentos es una actividad que realizan las diócesis y archidiócesis titulares de iglesias y templos en el territorio de Castilla y León y que son las que deciden qué número de estos monumentos abrirán en determinados periodos del año, bien en periodo estival o bien en otros periodos coincidentes con la Semana Santa o la conmemoración de la exposición de Las Edades del Hombre, ofreciendo la visita gratuita de los mismos a todas las personas que quieran contemplarlos.

Se trata de facilitar la entrada gratuita de visitantes. El programa financia la disponibilidad de una persona para la apertura de los templos incluidos en el programa, en los días y horas que se hayan establecido, contribuyendo, además, a sufragar los gastos de encendido de luces y otros costes indirectos de esta actividad que garanticen la apertura de las iglesias y templos.