Sara Pérez Tamames declara su amor por Zamora y su Semana Santa en el pregón de Valladolid

Un recorrido por el alma y el corazón de Zamora y su Semana Santa. Una declaración de amor a la ciudad y a la Pasión, "es un auténtico orgullo ser zamorana, un privilegio que me ha regalado la cuna. El corazón de esta hermosa ciudad y su Semana Santa son mi debilidad". Sara Pérez Tamames fue la pregonera de la Pasión zamorana en Valladolid, un acto organizado por la Casa de Zamora en la capital pucelana que se celebró en el auditorio Bailarín Vicente Escudero, con una destacada presencia institucional de las autoridades zamoranas y vallisoletanas, de la Junta de Semana Santa y de Caja Rural.

Una exaltación de la profunda identidad y la admirable personalidad de la Semana Santa de Zamora, de su imaginería y sus cofradías es lo que fue el pregón de esta joven que es una de las mejores conocedoras de la música en la Semana Santa de Zamora.

Pregón de Sara Pérez Tamames / Cedida

Hubo durante la conferencia precisas referencias a las emociones que despierta la Pasión en el corazón de los zamoranos. Fueron estas emociones precisamente las que sirvieron como hilo conductor de toda la intervención.

La finalidad de la pregonera, "transmitir lo que la Semana Santa me inspira. Forma parte de mi identidad, es mi particular refugio y la forma de entender mis días", señaló Sara Pérez Tamames, quien logró el objetivo de que los oyentes se encuentren en las palabras y se sientan identificados con ellas.

La pregonera llevó hasta Valladolid "un pedacito del corazón de Zamora" y no se olvidó de "invitar a los vallisoletanos a conocer nuestra Semana Santa" y rememorar con los zamoranos afincados en la capital del Pisuerga "la nostalgia de la Pasión vivida en la infancia".

La entidad que preside Tránsito Herrero estuvo respaldada por el vicepresidente cuarto de la Diputación, Emilio Fernández, los representantes de la Junta Pro Semana Santa Josué Crespo Rubio, Timoteo Hernando y Jesús Ferrero (respectivamente vicepresidente, secretario y tesorero), Jesús María Prada, portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, el presidente de la federación de casas regionales, José Luis Bellido o representantes de la Asociación Luz Penitente y también de Caja Rural de Zamora.