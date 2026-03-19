El sacerdote e historiador Miguel Ángel Hernández se acerca al sentido de cada cofradía de la Semana Santa de Zamora

Sus conocimientos teológicos e históricos y sus vivencias en primera persona vinculadas con la Semana Santa de Zamora y con la ciudad de Salamanca estuvieron presentes en el pregón que pronunció el sacerdote e historiador, Miguel Ángel Hernández Fuentes, el miércoles en el Casino de Salamanca.

El zamorano, en su debut en el mundo de los pregones de la Pasión de Zamora fuera de la provincia, estuvo presentado por la semanasantera Sara Pérez Tamames y arropado por el organizador del evento, Conrado Vicente; el presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Israel López Campos; y semanasanteros residentes en la ciudad charra.

Salamanca

Su intervención arrancó con una aproximación a sus recuerdos vinculados con Salamanca, ciudad entroncada con parte de su familia y donde residen allegados, a sus vivencias relacionadas con su infancia y la ciudad, y su etapa como universitario al haber cursado Teología Dogmática en la Pontificia y posteriormente en la Universidad de Salamanca obtener el grado de doctor en Historia. Además, de una manera más lírica, aludió a referencias de la identidad salmantina como el Plateresco, la gramática de Nebrija o a la Escuela de Salamanca.

Miguel Ángel Hernández acompañado por representantes de la Semana Santa de Zamora y Salamanca y el concejal del PP, Jesús María Prada. / María José Gallardo / LZA

Jerusalén

Una segunda parte de su alocución, también más lírica, la dedicó a Jerusalén y la primera Semana Santa con una recreación de los últimos momentos de Jesús en el camino al Calvario. El sacerdote aludió a cómo empezó a conmemorarlo a lo largo de la historia. Primero en Jerusalén "a través de los datos de la peregrina Egeria", viajera y escritora hispanorromana del siglo IV, que en un libro de viajes escribió "cómo celebraban los primeros cristianos la memoria de lo que había pasado aquella noche" .

Domingo de Ramos

Posteriormente el párroco de San Torcuato se centró en cómo llegó a Zamora. El semanasantero, hermano de nueve cofradías, de hecho en ocho de ellas ya ha superado la mayordomía, y que ha cargado en Jesús de Luz y Vida, la Esperanza y el Resucitado, evocó cómo en Zamora se reproduce lo que se hacía en Jerusalén el Domingo de Ramos.

Miguel Ángel Hernández durante su intervención. / María José Gallardo

Aclaró que "la procesión del Domingo de Ramos no es una procesión de Semana Santa, es una cosa que se han inventado algunos, es una procesión litúrgica del Domingo de Ramos".

Motivo del origen de cada hermandad

Habló después del "sentido con el que nació cada una de las cofradías de Semana Santa". En la fundación de la Cofradía de la Vera Cruz "con las primeras ordenanzas que hablan de la remembranza de lo que Jesús sufrió".

El zamorano jugó con la palabra "remembranza", que se usó tiempo atrás para dar nombre a la primera muestra de Las Edades del Hombre en la provincia zamorana, y citó, entre otras, a la Cofradía de Jesús Nazareno que conserva "los estatutos donde figura... a imitación de lo que sufrió nuestro Jesús".

Aspecto de la sala durante el pregón de Miguel Ángel Hernández Fuentes. / María José Gallardo

Tras dar pinceladas sobre el Santo Entierro, Nuestra Madre y Resurrección, efectuó un salto al siglo XIX para hablar de Ramón Álvarez, quien "capta como nadie la emoción creyente y sus obras conectan muy bien con cualquiera que se acerque a ellas", y concluyó con las fundadas a lo largo del XX, donde realizó aportaciones personales.