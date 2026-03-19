Zamora lanza las "Holy Cards", un álbum de cromos para difundir su Semana Santa a nivel nacional e internacional

La Junta Pro Semana Santa de Zamora, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y Caja Rural presentaron ayer las "Holy Cards", un álbum de cromos de la Semana Santa de Zamora que busca reforzar la relevancia nacional e internacional de la Pasión, uno de los grandes símbolos de la ciudad. Durante la presentación, todas las instituciones coincidieron en destacar que esta iniciativa contribuye a difundir una Semana Santa reconocida por su autenticidad y considerada como una de las más destacadas del norte de España.

El proyecto, impulsado por Holy Cards, estará compuesto por 486 cromos que recogen todas las cofradías zamoranas, incluyendo sus escudos, pasos, templos e indumentaria. El responsable de la iniciativa, Javier Ayala, explicó que el álbum nace con una vocación divulgativa y generacional: "Ayuda a formar a los chavales, como ya está pasando en Sevilla", señaló, destacando también que el perfil actual del coleccionista se sitúa entre los 40 y 50 años. La colección incorpora además referencias a localidades de la provincia como Bercianos, Benavente y Toro.

Javier Ayala, responsable de «Holy Cards». | L. G.

Cada sobre incluirá 7 cromos y tendrá un precio de 1 euro, mientras que el álbum costará 14,95 euros e incluirá cinco sobres. Su lanzamiento está previsto para este miércoles en puntos de venta habituales. Como elemento innovador, los cromos contarán con códigos QR que permitirán ampliar información, a lo que se suma la aplicación "Estampita", creada para facilitar el intercambio entre coleccionistas.

El presidente de la Junta Pro Semana Santa, Israel López, subrayó la importancia del proyecto: "La Semana Santa se tiene que dar a conocer fuera de la provincia para que otros disfruten de lo nuestro". Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, destacó que se trata de "herramientas nuevas" para acercar esta tradición a todos los públicos. La concejala Sara de la Higuera incidió en el valor emocional de la Semana Santa, señalando que "se vive todo el año, se hereda y se guarda en la memoria". Desde Caja Rural, Narciso Prieto puso en valor el apoyo a iniciativas que refuercen la identidad cultural de Zamora.

El proyecto cuenta además con el respaldo de patrocinadores como LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que colabora de forma directa en los cromos de las cofradías del Cristo del Espíritu Santo, Cristo de la Buena Muerte, Jesús Yacente y la Resurrección. Asimismo, la iniciativa tendrá un componente solidario, con la donación de cajas de cromos a las cofradías para sus bolsas de caridad. Las "Holy Cards" se presentan así como una nueva forma de conservar, difundir y vivir la Semana Santa de Zamora.n