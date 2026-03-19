Los feligreses de la parroquia de San Pedro Apóstol de Matellanes recuperan el Vía Crucis al Calvario.

La parroquia de San Pedro Apóstol de Matellanes, pertenciente a la Unidad de Acción Pastoral de Rabanales que atiende el párroco Teo Nieto Vicente, ha recuperado, por iniciativa de sus feligreses, el tradicional Vía Crucis callejero como recuerdo y homenaje a sus antepasados que mantuvieron el ritual vivo durante varios siglos.

Antiguamente desde el Miércoles de Ceniza los devotos del pueblo se congregaban durante todos los viernes de Cuaresma para cumplir el rito recorriendo las 14 estaciones del Via Crucis por las calles hasta el Calvario.

Los más mayores del pueblo como los auténticos guardianes de la memoria particular y colectiva de Matellanes recuerdan hoy ya en su ancianidad que al llegar a cada estación (cruz) los feligreses se arrodillaban y besaban el suelo entonces de tierra.

Los vecinos han apostado este año por revivir la tradicion del Vía Crucis retomando siempre desde el mayor de los respetos y gratitud a quienes les precedieron, compartiendo humanidad, fe, historia y ese sentimiento de pertenecia a los pueblos que nunca debería perderse. Tambien se acercaron hasta el camposanto del pueblo.

Matellanes era uno de los pocos pueblos de la antigua Vicaría de Aliste que contaba con un Vía Crucis a base de cruces graníticas labradas sobre granito alistano extraido en las canteras de la no muy lejana localidad de Fornillos de Aliste de donde salieron la mayor parte de las canterías para los calvarios, las bautismales, altares e iglesias de la zona. Algunas de las cruces se conservan en un perfecto estado como es el caso de la situada junto al templo.

Durante la crisis sanitaria global originada por la pandemia, más concretamente en el año 2020, Matellanes habilitó y bendijo un nuevo "Calvario" tras desaparecer por su deterioro el antiguo de madera a finales del sigloXX. De esta manera se pasó a contar con un Calvario donde las tres cruces repfresentativas de Gestas, Cristo y Dimas son de granito portugués: fueron esculpidas por un cantero del concelho de Vimioso.

Matellanes, pueblo colindante con la villa de Alcañices, se benefició históricamente a nivel poblacional de su cercanía con la capital alistana y vivió sus momentos de mayor explendor allá por 1910 cuando batía su récord con 345 vecinos.

Curiosamente, mientras la mayoría de los pueblos iniciaban una espectacular subida durante la posguerra, Matellanes ya inició la perdida de poblacion durante el reinado de Alfonso XIII y la Guerra Civil bajando a 309 residentes en 1950 y 276 en 1960, mantiéndose no obstante entorno a los 150 hasta finales de siglo. En la actualidad de los 535 empadronados en los seis pueblos del municipio de Rabanales de Aliste, 92 corresponden a Matellanes de los cuales el 52,17% son varones y el 47,83% son mujeres.