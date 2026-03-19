El director del Coro Sacro Pablo Durán plantea una oración a Nuestra Madre

Pablo Durán Campos planteó una oración en su pregón de las Angustias, celebrado el miércoles en la iglesia de San Vicente.

Ante la imagen que hiciera Ramón Álvarez, el director del Coro Sacro Jerónimo Aguado entabló un diálogo, próximo y cercano, con la Virgen a través de recuerdos y vivencias donde intercaló los versos que conforman el poema medieval "Stabat Mater", que las voces del Sacro entonan en la procesión la noche del Viernes Santo en latín, pero en esta ocasión traducidos y adaptados al castellano.

En su intervención, el músico y cofrade de Nuestra Madre efectuó un entrañable tributo a su madre, fallecida hace justo un año.

Dos medallas cerca del corazón

"Era la única procesión en la que ella desfilaba y de la que se hizo cofrade ya mayor al no haber nacido en Zamora", explicó Pablo Durán, que en su pregón portó su medalla y la de su progenitora cerca del corazón. "La mía estrenada, la suya en su féretro depositada en aquella madrugada en la noche de hoy", señaló en la parroquia donde ha celebrado mucho de los actos litúrgicos que han marcado su vida.

Coro Sacro y Nuestra Madre

En su alocución también estuvo presente el Coro Sacro, del que forma parte desde su juventud y que mantiene una estrecha vinculación con la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, no en vano el colectivo es un coro habitual en el novenario, tomó parte en la coronación canónica o es Hermano de Honor de la cofradía desde 2011.

Creyente

El pregonero, como creyente, atestiguó que "nos cuesta trabajo decir muchas veces que lo somos y que, por menos una vez al año, lo manifestamos de forma pública y que nos dejen, con respeto, hacerlo como nosotros queremos".

Pablo Durán llegó a la Semana Santa no por tradición familiar ni por herencia cultural, sino de la mano de la música, a través del Coro Sacro y del Miserere. Es hermano del Yacente desde niño, de Nuestra Madre desde su juventud y de la Esperanza desde que accedieron sus hijos, pero curiosamente nunca ha desfilado con ellos porque la mañana del Jueves Santo el coro del Miserere, que también dirige, celebra su último ensayo, y canta en el coro de la Buena Muerte, aunque no pertenece a la penitencial.

Novenario

El novenario en honor a Nuestra Madre tiene lugar entre el 19 y el 27 de marzo en San Vicente, con misa a las 11.00 horas y novena y misa solemne a las 20.00 horas y, previamente, rezo del rosario a las 19.30 horas.

La eucaristía del primer día de novenario el día 19 la preside el capellán Juan José Carbajo y cantará el Coro de la Cofradía, tras lo se sucederán los días sucesivos el coro parroquial de la Horta y el sacerdote de Valladolid, Marcos Rebollo, La Bigornia y el párroco de San Vicente, Francisco Abad. El lunes 23 de marzo el relevo lo tomarán el coro de San Vicente junto al sacerdote de Salamanca, Ciriaco García; el día 24 el coro parroquial de Juan y lo preside el sacerdote de Valladolid, Alberto Rodríguez en tanto que el 25 el turno corresponderá a el dúo de trompeta y órgano mientras que la presidencia eclesial será del último sacerdote ordenado en la Diócesis de Zamora, Enrique Alonso Silván.

El 26 de marzo participarán la coral Ciudad de Zamora y la presidencia de Ajai Augustine, y el novenario concluirá con el coro Sacro Jerónimo Aguado y la presidencia del obispo de Zamora, Fernando Valera.