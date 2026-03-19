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La Casa de Zamora en Madrid dará los Banzos de Oro el domingo

La comunicadora Yanela Clavo glosará la Pasión en el auditorio Mutua Madrileña

El pregón de la Casa de Zamora en Madrid Semana Santa del pasado año.

El pregón de la Casa de Zamora en Madrid Semana Santa del pasado año. / Casa de Zamora en Madrid / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Casa de Zamora en Madrid celebra este domingo 22 de marzo, en el auditorio Mutua Madrileña, el 74° Pregón de la Semana Santa de Zamora. El acto contará con la periodista zamorana Yanela Clavo como pregonera y se entregarán los galardones Banzos de Oro 2026.

Cofrades, representantes institucionales y miembros de la comunidad zamorana se reunirán en una de las citas más emblemáticas de la entidad,indican.

Premiados

En esta edición, los galardones distinguen la aportación de diferentes ámbitos, artístico,musical, educativo y cultural; que han recaído en Antonio Pedrero, el Coro de la Hermandad Luz y Vida, el Colegio Santísima Trinidad y Feliciano Ferrero.

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Los galardonados han sido elegidos por la junta directiva de la Casa de Zamora en Madrid por "su contribución, compromiso y apoyo a la Semana Santa de la provincia ayudando a mantener viva una tradición que trasciende generaciones".

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