Una de las tradiciones de la Semana Santa de Zamora: La Verónica y el comercio textil

El vínculo del paso de La Verónica y el comercio de Zamora se ha convertido en toda una tradición dentro de la Semana Santa de la capital.

Hace más de medio siglo comerciantes a título particular pagaban las flores que engalanaban a la patrona del gremio textil en su salida procesional el Viernes Santo, una costumbre que desde hace tres años lleva a cabo Zamora 10.

Esta tradición también conlleva la edición de 400 unidades de un cartel donde el protagonismo recae en la imagen que hiciera Ramón Álvarez a partir de una fotografía de Beatriz Pérez.

“El entronque que siempre tuvo el comercio de Zamora con la Cofradía de Jesús de Nazareno a través de La Verónica y su representación de ese paño que representa el gremio textil es algo que no debía perderse” explicó el miércoles el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

El también responsable de Fundación Científica Caja Rural señaló que “Zamora 10 recogió el testigo” y enfatizó que “lo de menos es el hecho material, lo importantes es el hecho realmente emocional de lo que representa”.

Respaldo

Por su parte el gerente de Zamora 10, Alfonso Martín señaló que por tercer año “hemos mantenido esta tradición” porque “ para ser hay que parecer y que para parecer hay que estar”. Subrayó que “Zamora 10 debe de estar en todo donde hay un movimiento socioeconómico y en este caso también un motor de turismo como es la Semana Santa para Zamora y para los zamoranos, para el comercio y la hostelería”.

Además, el secretario de la Cofradía de Jesús Nazareno, Miguel Ángel Santos, agradeció “ a Zamora 10 y a la Caja Rural de Zamora que están aportando mucho y están haciendo mucho esfuerzo para que esta tradición siga adelante” y mencionó que la cofradía “está a disposición de todos los proyectos que pueden aportar a la ciudad, al comercio y a la hostelería de Zamora”.