David López Calleja, nuevo presidente de La Tertulia del Cofrade de Zamora: "La Semana Santa pide a gritos un cambio de generación"

El semanasantero zamorano David López es, desde hace unas semanas, el nuevo responsable de capitanear la Tertulia del Cofrade, una asociación cultural vinculada a la Pasión de Zamora que está a punto de cumplir las tres décadas de existencia.

¿Desde cuándo es integrante de la Tertulia del Cofrade?

Llevo en la asociación desde hace nueve años. Fui un día gracias a que mi prima Sandra (Turrado) me animó a ir con ella a una sesión, y desde entonces.

¿Qué le llamó la atención del colectivo?

Que se hablara de la Semana Santa desde el respeto y desde el interés de compartir los diferentes puntos de vista que tienen los socios porque cada uno tenemos una visión de la Semana Santa de Zamora. La Tertulia del Cofrade es una asociación en la que las personas que sean amantes y apasionadas de nuestra Semana Santa tienen un espacio donde compartir sus vivencias y sus experiencias vinculadas con la celebración.

¿Por qué da el paso y se presenta a la presidencia de la asociación?

La propuesta me llegó en otoño de dos socios, Ismael Hernández y Sandra Turrado, que me transmitieron la propuesta de que si quería ser el presidente. Yo en un primer momento les dije que era una decisión que me la tenía que pensar bien y consultar. Tanto lo pensé que hasta llegué a dejar las redes sociales para estar lo más centrado posible. Necesitaba una pausa, una desconexión porque llegó un momento en el que estaba saturado de todo. Parece que hoy en día tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor.

David López / Victor Garrido / LZA

Y da el paso por...

Finalmente decidí dar el paso y el motivo principal fue que llevamos ya unos años en los que apenas tenemos movimiento en la Tertulia del Cofrade. La mayoría de los socios son mayores, algunos no pueden venir por el trabajo y otros por dolencias físicas. Otra de las razones por las que me presenté a la presidencia fue para intentar captar a un mayor número de socios especialmente entre el público joven. Fui la única candidatura que se presentó y mi intuición es que los socios querían que una persona joven se pusiera al frente de la situación.

¿Cuáles van a ser sus líneas de trabajo para los próximos ejercicios?

Una de las principales bazas para intentar captar a nuevos socios son las redes sociales. Hasta hace poco más de un mes solamente contábamos con una página en Facebook y ahora ya disponemos también de cuenta en Instagram y en TikTok. A través de las redes sociales vamos a ir anunciando a nuestros seguidores los invitados que tengamos relacionados con nuestra Semana Santa. También tenemos la intención de contar curiosidades y anécdotas vinculadas con la celebración y más adelante preparar algún acto de cara a la próxima Cuaresma. Este año hemos andado muy pillados de tiempo y yo soy de los que me gusta hacer las cosas a su tiempo bien organizadas y que se haga todo bien.

¿Recuperarán la actividad del pregón que antaño hacían desde el colectivo?

Sí, es nuestra intención de cara a la Cuaresma del año que viene, momento en el que la Tertulia del Cofrade cumplirá 30 años. Creo que el aniversario representa una buena ocasión para recuperar esa actividad. También tenemos en mente algún que otro acto que ya se detallará en su momento.

Vamos a procurar que, al menos, las cofradías que hayan protagonizado el cartel de los cuatro años anteriores pues no repitan de cara al siguiente cartel.

El cartel de la Semana Santa que impulsa la asociación es toda una referencia en la ciudad, ¿van a continuar apostando por su realización?

Por supuesto. Lo único que de cara al año que viene y con la finalidad de que no salga siempre la misma hermandad, ya que este año y el pasado se ha repetido la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias; vamos a procurar que, al menos, las cofradías que hayan protagonizado el cartel de los cuatro años anteriores pues no repitan de cara al siguiente cartel. Vamos a procurar no repetir la Vera Cruz, La Esperanza ni El Silencio, que han sido las últimas cofradías que han protagonizado nuestros últimos carteles. Además, quiero que el resto de cofradías y hermandades tengan su visibilidad.

Directiva

¿Quiénes le acompañan en la junta directiva?

En la vicepresidencia continúa desempeñando el cargo Ismael Hernández, la secretaría corre a cargo de Sandra Turrado, Carlos Riego es el tesorero y luego vocales son Rubén Coria y Juan Manuel Lorenzo, que además es el director de la revista "Barandales", y José María Álvarez de Prada, que era el anterior presidente.

David López durante la presentación del cartel de la Tertulia del Cofrade de 2026. / Victor Garrido / LZA

Uno de los primeros pasos que ha dado ha sido invitar a presidentes de cofradías y hermandades a que acudan a de sus reuniones.

Por el momento hemos tenido de invitados los dos últimos martes, que es el día que nos reunimos, a Manín Cardo, el abad del Espíritu Santo; y a Roberto Ariza, el abad de las Siete Palabras. Ambos han estado muy a gusto y luego una novedad que hemos incorporado, de cara a las redes sociales y para atraer a gente, es que nos dejen preguntas que nosotros hacemos a los invitados.

Nuevos socios

Durante la conversación ha mencionado varias veces el deseo de intentar contar con nuevos socios, ¿resulta muy complejo?

Nos reunimos los martes en la cafetería del Hotel Dos Infantas en torno a las 17.00 o las 16.45 horas. Cualquier persona que sea amante de nuestra Semana Santa puede venir las veces que quiera siempre que tengamos o no un invitado. Desde mi punto de vista quizá que nos reunamos un martes puede dificultar que algunas personas acudan al tener que trabajar. Mi idea de cara a un futuro es poder cambiar el día de la reunión a poder ser un viernes y cuando reabran el Parador, regresar a él.

Nunca debemos perder esa referencia de quienes nos han enseñado el amor que sentimos por la Semana Santa

¿Cuesta que los jóvenes den el paso?

Sí, es verdad que necesitamos tener esa voz de la gente que ha tenido la experiencia de dirigir nuestra Semana Santa porque su consejo y experiencia son fundamentales, pero también es verdad que la Semana Santa pide a gritos un cambio de generación y dar la oportunidad a que los jóvenes tengan su protagonismo en ella. Reitero que sin perder la ayuda de los que ya han tenido esa experiencia, sin olvidar a quienes nos han enseñado el amor que sentimos por la Semana Santa, nunca debemos perder esa referencia.