Semana Santa
Miguel Ángel Hernández, profesor y párroco, glosará la Semana Santa de Zamora en Salamanca
El acto, que tendrá lugar en el Casino, también servirá como antesala al pregón que ofrecerá Sara Pérez Tamames al día siguiente en Valladolid.
N. S.
El sacerdote Miguel Ángel Hernández será el encargado de glosar la Pasión de Zamora en Salamanca mañana miércoles a las 20.00 hora en el Casino.
En el acto también participarán el presiente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Israel López Campos, y presentará el acto, la semanasantera Sara Pérez Tamames, quien pronunciará el pregón de la Semana Santa de Zamora en Valladolid al día siguiente.
Miguel Ángel Hernández Fuentes es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora y párroco de San Torcuato. Su formación académica la desarrolló en Salamanca, primero en la Universidad Pontificia donde se licenció en Teología Dogmática y después en la USAL donde obtuvo el grado de doctor en Historia. Ha publicado, entre otros títulos, "La milla Románica. Un recorrido por la ciudad de Zamora".
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