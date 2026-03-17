La Hermandad del Espíritu Santo impulsa un concurso de fotografía
La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora, impulsa su I Concurso Fotográfico, abierto a fotógrafos profesionales y a aficionados, que podrán presentar hasta tres fotografías inéditas cuya temática gire en torno a la hermandad.
Además, las fotografías podrán corresponder a cualquier año, siempre que no hayan sido premiadas en otros concursos ni publicadas.
Plazo
El plazo de entrega de las obras permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y las obras deberán remitirse físicamente al Apartado de Correos 323, 49080 Zamora.
Las fotografías deberán presentarse en formato impreso de 30 x 40 cm (±5 cm) y acompañarse de su correspondiente archivo digital en formato JPG o TIFF con una resolución mínima de 300 ppp.
Premios
En cuanto a los premios el primero recibirá 200 euros y será el cartel anunciador del Viernes de Dolores 2027.
El segundo, la portada del boletín de 2027 y el tercero será la imagen oficial del recibo anual de la penitencial.
Jurado
El jurado estará compuesto por el fotógrafo profesional Pablo Andrés, tres miembros del Cabildo Menor y un hermano de la hermandad.
El fallo del jurado será público e inapelable.
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