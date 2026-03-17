El director general de Turismo, Ángel González Pieras, pregonará la Semana Santa de Bercianos de Aliste

Ángel González Pieras, director general de Turismo en funciones de la Junta de Castilla y León, será el pregonero oficial de la Semana Santa de Bercianos de Aliste 2026. Así lo ha decidido la Hermandad Penitencial del Santo Entierro que preside Juan Lorenzo.

La histórica iglesia parroquial de San Mamés acogerá el próximo sábado 21 de marzo, a las 20.00 horas, el acto oficial del pregón, para continuar luego con el canto por parte de los cofrades varones de una parte del miserere en latín y en castellano que se entona en la procesión de La Carrera del Jueves Santo y en el Santo Entierro del Viernes Santo.

Ángel González, andaluz nacido en Málaga en el año 1960, es posgrado en Ingeniería de Organización Industrial y posee un máster en Dirección Económica y Financiera de Empresa, siendo además diplomado en Dirección Financiera y técnico superior contable por la Escuela Superior de Investigación y Técnicas Empresariales.

Su carrera se inició en los medios de comunicación dentro de la prensa aragonesa donde fue jefe de política de Heraldo de Aragón, pasando luego a ser consejero de Aramón, la principal empresa pública del Gobierno aragonés que gestiona las pistas de esquí de la comunidad. Su gestión allí le llevaría luego a ser nombrado director gerente de la "La Pinilla" en Segovia entre 2011 y 2020, año este último en el que se incorporaba como director de El Adelantado de Segovia.

La cofradía del Santo Entierro adelanta el acto del Sábado de Dolores a las 20 horas del 21 de marzo

El 10 de mayo de 2022 era nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León director general de Turismo. Durante su desempeño del cargo adscrito a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes es donde tomaba sus primeros contactos con la Semana Santa de Bercianos, al reunirse varias veces en Valladolid con el presidente del Santo Entierro Juan Lorenzo.

Ángel González tomará en este 2026 el relevo de la zamorana Pilar García Panero, natural de Almeida de Sayago y profesora de la Universidad de Valladolid que fue la encargada de dar el pregón el pasado año 2025.

La declaración oficial de la Semana Santa de Bercianos de Aliste como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León en 2012 por parte traía consigo ese mismo año la creación del "Pregón de la Pasión". Entonces la cofradía del Santo Entierro, presidida por Fernando González, nombraba como primer pregonero oficial al profesor de la Universidad de Valladolid José Luis Alonso Ponga.

Tras él, ya convertido en un alistano más, la Pasión de Bercianos ha contado con ilustres pregoneros como es el caso del musicólogo zamorano Joaquín Díaz (2013), el imaginero Ricardo Flecha (2014), Vicente Díez Llamas (2015), el cura José Ángel de las Heras (2016), el sacerdote Pedro García (2017), Luis Jaramillo (2018), el periodista de Sanzoles y ex redactor jefe de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA Celedonio Pérez Santos (2019), el arquitecto Enrique Saiz Martín (2023), el ecónomo de la Diócesis de Zamora José Manuel Chillón Lorenzo (2024) y Pilar García (2025).

“La Semana Santa de Bercianos es la Pasión Rural más conocida del mundo, un ejemplo y paradigma de religiosidad popular no popularizada”. Celedonio Pérez Santos — Periodista y pregonero de la Semana Santa de Bercianos en 2019

Durante tres años, 2020, 2021 y 2022, debido a la crisis sanitaria global originada por la pandemia, no se celebró el pregón de la Pasión de Cristo en Bercianos de Aliste.

El pregón de la "Pasión de un Pueblo" se ha convertido en un evento religioso y social que cada año que pasa convierte a los pregonero s en unos vecinos más del pueblo: "Bercianos y sus gentes tienen algo muy especial, personalmente llegué aquí como pregonero y me siento querido como un vecino más, un cariño y respeto que es recíproco. Un remanso de tradición, devoción y paz al que siempre que puedo me gusta venir, muy en particular en Semana Santa".

Para Pilar Panero García, profesora de la Universidad de Valladolid, "la tradición no es cualquier cualidad o fenómeno que los pueblos tengamos, se construye día adía con mucho trabajo y no menos ilusión. En Bercianos pueden estar orgullosos de haber construido de forma porfiada y aceptando al forastero una celebración para mujeres y varones reales que son parte de un tejido social en un mundo globalizado".

Pedro García González, cura de Palencia, asevera: "La cofradía del Santo Entierro de Bercianos de Aliste, como los monasterios bizantinos, se ha convertido en ámbito de fe y cultura del cristianismo y un bien cultural para la humanidad, porque año tras año durante cinco siglos, religiosos y laicos de ambos sexos, vienen participando y viviendo unos valores basados en una fe de gran profundidad antropológica integrada en la cultura en perfecto ensamblaje".

Para Celedonio Pérez, periodista de Sanzoles y ex redactor jefe de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, la Semana Santa de Bercianos de Aliste es "la Pasión Rural más conocida del mundo, un ejemplo arquetipo y paradigma de religiosidad popular no popularizada. Pureza de una celebración singular que ha logrado hacer de lo sencillo lo más conocido, de lo más pequeño lo más grandioso. En Bercianos me he dado cuenta de que lo más importante es presenciar y revivir esta manifestación de la Pasión de Cristo. Me ha hecho mejor, nos hace mejores a todos".