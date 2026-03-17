La Diputación adquiere un crucificado de Ricardo Flecha

La Diputación de Zamora ha adquirido una impresionante obra de juventud del escultor Ricardo Flecha.

Se trata de una escultura de bulto redondo tallada en madera que representa "a un crucificado sujeto a la cruz mediante clavos y cuerda efectuada en 1989", una etapa artística temprana, pero "llena de originalidad, innovación y de búsqueda de una identidad estética propia".

Víctor López de la Parte y Javier Faúndez junto a la obra de Ricardo Flecha. / Cedida

La pieza, en la que Flecha estudió cómo morían los hombres crucificados, la han adquirido a la viuda del artista y "será exhibida en el antiguo Palacio de la Diputación", según confirmó el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez.

La presentación de la pieza tuvo lugar como broche de la puesta de largo de la campaña de promoción turística de la Semana Santa 2026, desarrollado el martes en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión con asistencia de representantes de toda la sociedad zamorana.

El Barandales de la Junta pro Semana Santa de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Música

La sala enmudeció con las voces del Coro del Espíritu Santo y el tañer de las esquilas del Barandales de la Junta pro Semana Santa de Zamora. La música abrió el acto porque "nuestros sonidos representan la esencia de nuestra Semana Santa, una música de aquí, creada por los nuestros, los de hoy y nuestros antepasados", señaló el periodista Jorge Losada, que ejercía de maestro de ceremonias y que conversó sobre música con el compositor David Rivas y el director del Coro Sacro, Pablo Durán.

Pablo Durán y David Rivas conversan sobre música con el presentador Jorge Losada. / Alba Prieto / LZA

Y es que la música vertebra la promoción de la Semana Santa impulsada por el Patronato de Turismo. "Hemos querido seguir atrayendo al turista a través de los sonidos que nos caracterizan y en este caso los sonidos de la Pasión y para ello hemos llevado a cabo diversas acciones publicitarias en exterior, en medios de comunicación generalistas y especializados en turismo", indicó el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte.

El vicepresidente de la institución provincial precisó que "hemos contado con más de una docena de influencers muy reconocidos en el mundo de turismo y también con prescriptores de planes de viaje, sobre todo, de la comunidad de Madrid", y aseguró que la aceptación "ha sido notable con más de un millón de visualizaciones en Instagram".

El coro durante su actuación. / Alba Prieto / LZA

Bernabéu Market y otras acciones

López de la Parte también anunció que la celebración de Zamora se dará a conocer en "el Bernabéu Market el domingo del derbi" y que el Patronato de Turismo, de la mano de la Junta y el Ayuntamiento de Zamora, participará en la Feria B-Travel de Barcelona, la segunda feria de turismo más importante del país, donde efectuará "una campaña específica de promoción de la Semana Santa de Zamora".

Spot

La acción publicitaria incluye un anuncio. Para su grabación más de 120 personas se desplazaron hasta Madrid y, en el centro, la Banda de Música Maestro Nacor Blanco y la de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora interpretaron distintas piezas como "La cruz" o "Bolero de Algodre", respectivamente, para sorpresa del público y de muchos influencers que recibirían los tres nuevos soportes.

El diputado de Turismo, Víctor López de la Parte. / Alba Prieto / LZA

Un catálogo con más de 77 páginas titulado "Zamora pasión esencial", donde se encuentra resumida la Pasión de la ciudad y de la provincia; las postales con los sonidos de la Semana Santa de Interés Turístico Regional de la provincia y "dos libretos musicales", donde a través de un QR se accede a "los momentos sonoros más icónicos de cada una de las cofradías de nuestra ciudad y de la de Bercianos de Aliste", desgranó.

Diferencia a potenciar

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, subrayó que "somos conscientes de que la Semana Santa de Zamora tiene una esencia que la diferencia del resto" y que "nos obliga a difundirla".

Una promoción que "que va a estar presente en los próximos años" con el objetivo de que "se pueda reconocer y ampliar ese conocimiento" que existe sobre la celebración en la provincia.

El presidente de la Diputación durante su intervención. / Alba Prieto / LZA

Muchas celebraciones

Destacó que en la geografía zamorana "podemos encontrar a Zamora y Bercianos, que son Pasiones reconocidas internacionalmente", pero también "otras localidades como Toro, Fuentesaúco, Benavente y Villalpando que están declaradas las fiestas de interés turístico de Castilla y León", sin olvidar "esas otras localidades con unas Semanas de Pasión, menos conocidas y menos mediáticas, pero que ponen de manifiesto la fe de un pueblo que durante una semana vive y disfruta de su Semana Santa".