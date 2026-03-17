El Cristo del Perdón procesiona este viernes en Zamora

El Cristo del Perdón y la Misericordia saldrá en procesión este viernes día 20 de marzo tras una eucaristía en Cristo Rey.

Entre las novedades de este año figura que el rezo del víacrucis tendrá lugar en el cruce de calles Doña Urraca con Alonso de Tejeda en vez de a lo largo del trayecto.

La salida, impulsada desde la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia, contará con la banda de inicio de Nuestra Madre y el crucificado irá acompañado por Lux Aeterna.

Recorrido

La procesión, tras su salida de Cristo Rey, irá hacia Santiago Alba Bonifaz, Leopoldo Alas Clarín, Diego de Losada y Doña Urraca, donde se rezará el Vía Cruces, para seguir por Alonso de Tejeda hacia Arapiles, Candelaria Ruiz del Árbol rumbo a la ermita.

Meditación

Además, hasta el jueves tiene lugar la meditación ante la imagen del Cristo de la Misericordia tras la misa de las 19.00 horas en la parroquia de Cristo Rey.

Víacrucis como ¿antesala de cofradía?

La celebración por tercer año consecutivo del víacrucis evidencia la devoción que existe en Cristo Rey por la talla y visibiliza el proyecto de la Cofradía de la Peña de Francia de lograr que la imagen salga en nuevo desfile de Semana Santa el Domingo de Ramos.

Cartel del víacrucis. / Cedida

Desde el Obispado de Zamora se instó a la cofradía a realizar el rezo del viacrucis "durante tres años para posteriormente volver a mantener un encuentro", una reunión que solicitarán pasada la Pasión.

En ella, la cofradía defenderán la solicitud de creación de una hermandad unida a la Peña de Francia en Pasión. "Creemos que el Cristo se lo merece, nuestra cofradía se lo merece y nuestra parroquia se lo merece" enfatiza el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Lorenzo Granados.

Imagen

El crucificado llegó a la cofradía de la mano de una cesión de la Diputación de Zamora años atrás.

La propia hermandad solicitó a la administración provincial la imagen, dado que la talla había permanecido un largo período de tiempo en las instalaciones del colegio del Tránsito.