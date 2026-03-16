El pregón de Ángel Rodríguez abre el día 22 el Portico de la Pasión de Fuentesaúco

Ángel Rodríguez Carrasco, profesor de Historia y director del IES Fuentesaúco, será este año el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Fuentesaúco. Como es tradicional, el acto se enmarca en el XV Pórtico de la Semana Santa que tendrá lugar el 22 de marzo, a las 17.00 horas, en la iglesia de San Juan Bautista.

Por primera vez la Junta pro Semana Santa de Fuentesaúco elige como pregonero a una persona que no es en la actualidad cofrade –sí lo fue durante años de la Hermandad del Nazareno–, pero que indudablemente aportará un punto de vista interesante, "no tanto religioso como histórico y sentimental", precisa Rufi Aparicio, presidente de la Junta de Cofradías, quien describe el pregonero de 2026 como "una de las personas importantes de Fuentesaúco".

No se puede obviar que, a su faceta como docente e historiador, Ángel Rodríguez Carrasco suma un compromiso activo con el pueblo que le vio nacer, proyectado a través de cuantiosas iniciativas, entre las que se encuentra la fundación, junto a saucanos de diversos ámbitos, y dirección de la revista Convivencia Saucana del Club de amigos de Fuentesaúco. Una publicación que desde hace casi medio siglo inmortaliza la historia y aconteceres de la capital de La Guareña. Sin dejar de destacar tampoco la faceta artística de Ángel Rodríguez como director de teatro juvenil, llevando a lo más alto a Fuentesaúco y al instituto con acreditados premios.

El pregón del profesor saucano abre la puerta a una Semana Santa declarada en 2023 de Interés Turístico Regional, que este año se anuncia con un cartel realizado por Julia Calvo Zorita con una fotografía central de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, el motivo de esta edición.

Ángel Rodríguez Carrasco, pregonero de este año, y cartel de la Semana Santa 2026. | LOZ

El profundo arraigo religioso y una singular riqueza artística de la Semana Santa saucana están representados en la imaginería que muestran las seis cofradías que dan forma a la Pasión. Desde el año pasado también con la novedosa incorporación, y ya consolidación, de La Borriquilla, nacida bajo el manto del Ecce Homo, que procesionará el Domingo de Ramos con 27 niñas y niños.

Ellos serán los protagonistas en la jornada, marcada por la entrega de ramos en la iglesia de Santa María del Castillo, para continuar con la procesión encabezada por la Cruz Parroquial y seguida de los niños con túnicas blancas y palmas, de la imagen de la Borriquilla, el párroco y todos los fieles con sus ramos para dirigirse a la iglesia de San Juan Bautista , donde se celebra la solemne de la entrada de Jesús en Jerusalén.

La Borriquilla garantiza savia nueva para una Semana Santa señera en la Zamora rural que cuenta con unos 800 cofrades, de los cuales alrededor de la mitad son miembros activos, como confirma Rufi Aparicio. La Hermandad de Jesús Nazareno, el Ecce Homo y Nuestra Madre de la Virgen de los Dolores son las cofradías más activas, con más de un centenar de miembros, a las que se suman el Silencio (Cristo de la Agonía), Santo Entierro y la Virgen de la Soledad.

Tras la declaración de Interés Turístico Regional, la Semana Santa de Fuentesaúco ha ido dando pasos hacia su consolidación a nivel institucional. Prueba de ellos es la inscripción de las cofradías en el Registro de Entidades Religiosas. Ahora está en proceso la incorporación de la Junta pro Semana Santa, ya se han enviado los estatutos al Obispado y después se entregarán en Madrid para que la entidad adquiera personalidad jurídica ante el Estado.

El pregón de Ángel Rodríguez abre el día 22 el Portico de la Pasión saucana

Trámites vinculados al reconocimiento de la Semana Santa saucana, cuyos cofrades ya ultiman preparativos para renovar la celebración, un año más con la mirada puesta en el cielo. "Después de dos años bastante malos desde el punto de vista meteorológico, que nos obligaron a suspender y acortar procesiones, esperemos que esta Semana Santa el tiempo nos acompañe y las cofradías puedan desarrollar los actos y las procesiones con toda la solemnidad", expresa el presidente de la Junta de Cofradías, Rufi Aparicio.

Todo, pues, preparado para una Pasión que arranca con el Pórtico y continúa, del 25 al 27 de marzo, con el triduo a la Virgen de los Dolores, para dar paso el 27 de marzo, Viernes de Dolores, a las procesiones y actos litúrgicos a lo largo de toda la Semana Santa. Fuentesaúco, un año más, se convierte en uno de los puntos fundamentales de la Pasión rural zamorana.

En la villa de La Guareña se darán cita vecinos y emigrantes que retornan a Fuentesaúco para participar, de forma activa en las cofradías o desde la vivencia y el fervor, en una celebración que, por méritos propios, se ha ganado reconocimiento y admiración.

En ese contexto es cada vez más habitual la presencia de fotógrafos especializados y de proyección nacional para inmortalizar tantos momentos que regala la Semana Santa de Fuentesaúco, uno de los acontecimiento que pone en el mapa a la capital de La Guareña.