La Semana Santa de Villaralbo cobra una nueva vida en las manos de Marcos Vergel Gacho. Este toresano de 16 años ha modelado pacientemente todos y cada uno de los pasos que comprenden la Pasión de su ciudad, de Zamora incluso la de Medina del Campo en Valladolid. Una colección que amplía incluyendo los pasos que conforman la imaginería al otro lado del Duero.

En total, ocho maquetas sobre cajas de cartón piedra y esculturas modeladas en plastilina dan forma a los pasos de La Borriquita, Santa Cruz, Jesús Nazareno, Cristo de la Agonía, Nuestra Madre de las Angustias, Cristo del Santo Sepulcro, Virgen del Encuentro y Cristo Resucitado. Una exposición que podrá disfrutarse este domingo en el marco de la segunda tarde cofrade en el salón cultural de Villaralbo de 17 a 20 horas.

"Yo no sería capaz", reconoce incrédulo un miembro de la banda de cornetas y tambores aprovechando un descanso entre ensayos. Marcos responde con la misma naturalidad con la que continúa sumando creaciones: "Es cuestión de tiempo y mucha paciencia".

La complejidad de cada paso varía mucho desde el Cristo Resucitado que apenas le llevó una semana de trabajo frente al Jesús Nazareno cuya mesa dobló el tiempo de ejecución. Inevitable recordar El Longinos de Ramón Álvarez que le llevó a replicar el mismo sistema de sujeción que asegurara mantener eriguida la figura encabritada del equino.

Villaralbo modela su Pasión en plastilina / Alba Prieto

Atrás quedaron sus primeras obras que empleaban figuras de Playmobil, su otra gran afición. Contaba tan apenas 10 años. Los clics han ido perdiendo protagonismo en favor de una Pasión más trabajada. La devoción es tal que este estudiante del IES Valverde de Lucerna visualiza su futuro profesional, primero en la Escuela de Arte de Zamora para luego formarse en Sevilla como maestro imaginero. "Lo tiene muy claro", corrobora su padre.

Tras cada pieza se esconde un trabajo de campo que incluye empaparse del sentimiento que desprende cada imagen consultando con hermanos de paso, directivos y personas de a pie. Un feedback que le devuelve el público en cada muestra, incluso entre lágrimas. Toro le regaló la reacción más entrañable que hasta el momento ha vivido con su obra sobre el Ecce Homo de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. "Una mujer mayor se echó a llorar porque su marido fallecido cargó la imagen y al verla le recordó a él. Eso me marcó".