La Banda de La Marina regresa al Santo Entierro de Zamora

La Banda de La Marina retornará a la procesión del Santo Entierro este Viernes Santo, después de tres años de ausencia. Es una de las novedades entre los once grupos musicales que participarán en el desfile oficial del Viernes Santo, según dio a conocer la directiva que preside Ricardo Alonso, en el transcurso de la asamblea de la hermandad, celebrada en el Colegio Universitario.

La directiva considera injustas las críticas vertidas en su día, sobre todo por las candidaturas derrotadas en las elecciones sobre su responsabilidad en la ausencia de la banda de La Marina, por supuestas malas relaciones con la Armada. La versión oficial es que ahora mismo las bandas militares acuden a los desfiles de forma voluntaria, ya que los mandos no pueden obligar a los músicos a participar, por lo que la presencia o ausencia de la Banda de La Marina responde a este requisito de la voluntariedad.

Asamblea general del Santo Entierro, en el Colegio Universitario. / Victor Garrido / LZA

La cofradía acabó 2025 con un saldo favorable de 56.525 euros. El presupuesto para 2026 recoge unos ingresos de 89.565 euros y unos gastos de 98.410 euros y a final del ejercicio la previsión es que haya un saldo de tesorería de 46.780 euros, con lo que la hermandad está en un momento económico solvente. El cobro del seguro por la suspensión de la procesión por la lluvia ha sido uno de los datos económicos favorables.

Se designó a los 25 nuevos mayordomos y se rechazó ampliar su número, como proponía un hermano, porque se desvirtuaría el valor de la mayordomía, que es un reconocimiento a la antigüedad en la cofradía y se crearían otros problemas como la colocación en el desfile.

Con los 76 nuevos hermanos que acaban de ingresar, en Santo Entierro supera ya los 3.900 y se acerca a los cuatro mil.

Efemérides y reconocimientos

La Real Cofradía del Santo Entierro celebra varias efemérides como los 125 años del paso de la Conducción al Sepulcro o los 25 de la Conversión del Centurión, la obra de Fernando Mayoral que desfiló por vez primera en 2001.

Se reconoció el trabajo de personas que pasan a un segundo plano dentro de la cofradía, domo Ángel Luis Rodríguez Reguilón, que deja la directiva, Dacio Crespo Rubio, que se jubila como jefe de paso del Retorno al Sepulcro o David Iglesias, que deja de ser el cotanero.

Este año el Sermón del Descendimiento previo a la procesión se celebrará a las cuatro de la tarde en San Ildefonso. El desfile será como el suspendido el año pasado, con salida de la construcción temporal de San Bernabé para tomar San Martín hacia la Rúa de los Francos, por Sor Dositea, Damas, Hospital, Santa María La Nueva, Corral Pintado, Reina, Juan Nicasio Gallego, Plaza Mayor, por el centro, Ramos Carrión, plaza Viriato en dirección a la Catedral. Allí se realizará la estación, se relevarán las unidades de caballería de Policía Nacional y Guardia Civil y se retornará hacia la carpa para recoger la procesión.

Por otra parte, se han repuesto las patas de los pasos a los que hubo que cortarlas para dejarlos en la Panera de La Mañana y se está llevando a cabo la restauración de los pasos de acuerdo a las directrices del Centro de Simancas. Se trata sobre todo de reparación de grietas en La Magdalena, la Piedad y otros pasos.

En ruegos y preguntas se rechazó la propuesta de un hermano para que pudieran cargar este año de manera excepcional los cargadores que no pudieron hacerlo por la lluvia el pasado y superan la edad reglamentaria. La directiva rechazó la propuesta argumentando el cumplimiento del reglamento, independientemente de las circunstancias meteorológicas.